Путин поручил подготовить дополнительные меры по деофшоризации экономики
Правительство должно будет подготовить дополнительные меры по деофшоризации экономики. Об этом президент России Владимир Путин заявил во время послания Федеральному собранию.
«Бизнес в ключевых секторах и отраслях должен действовать в российской юрисдикции. Это базовый принцип», – подчеркнул Путин.
Вместе с тем Путин призвал бизнесменов работать на страну и вкладывать в Россию вместо того, чтобы жить за рубежом. «Пора уже понять, что для Запада такие люди были и останутся второсортными чужаками», – сказал он. Путин отметил, что «никто из простых граждан не пожалел тех, кто потерял свои капиталы в зарубежных банках, не пожалел тех, кто лишился яхт, дворцов за рубежом».
«Есть и другой выбор: быть со своей Родиной, работать для соотечественников, не только открывать новые предприятия, но и менять жизнь вокруг себя», – отметил он. По словам Путина, таких предпринимателей, которые готовы менять жизнь в городах и поселках, в России много. «За ними будущее в отечественном бизнесе», – подчеркнул глава государства.
Путин призвал предпринимателей развивать бизнес в России, вкладывать в медицину, образование, спорт и другие сферы, чтобы «заслужить благосклонность людей».
После начала спецоперации России на Украине западные страны заблокировали 300 млрд евро резервов ЦБ РФ и 19 млрд евро частных средств российских бизнесменов, сообщила в ноябре 2022 г. глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
В январе 2023 г. официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва рассматривает все существующие юридические механизмы возвращения доступа к своим замороженным активам и готова, в случае необходимости, к применению отдельных «компенсационных мер». Инициативы по изъятию российских активов она назвала «грубым посягательством на суверенную собственность» и предупредила об ответных мерах.