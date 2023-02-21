Путин поручил подготовить дополнительные меры по деофшоризации экономики

Вместе с тем Путин призвал бизнесменов работать на страну и вкладывать в Россию вместо того, чтобы жить за рубежом. «Пора уже понять, что для Запада такие люди были и останутся второсортными чужаками», – сказал он. Путин отметил, что «никто из простых граждан не пожалел тех, кто потерял свои капиталы в зарубежных банках, не пожалел тех, кто лишился яхт, дворцов за рубежом».