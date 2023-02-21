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Экономика

Путин поручил подготовить дополнительные меры по деофшоризации экономики

Ведомости

Правительство должно будет подготовить дополнительные меры по деофшоризации экономики. Об этом президент России Владимир Путин заявил во время послания Федеральному собранию.

«Бизнес в ключевых секторах и отраслях должен действовать в российской юрисдикции. Это базовый принцип», – подчеркнул Путин.

Вместе с тем Путин призвал бизнесменов работать на страну и вкладывать в Россию вместо того, чтобы жить за рубежом. «Пора уже понять, что для Запада такие люди были и останутся второсортными чужаками», – сказал он. Путин отметил, что «никто из простых граждан не пожалел тех, кто потерял свои капиталы в зарубежных банках, не пожалел тех, кто лишился яхт, дворцов за рубежом».

«Есть и другой выбор: быть со своей Родиной, работать для соотечественников, не только открывать новые предприятия, но и менять жизнь вокруг себя», – отметил он. По словам Путина, таких предпринимателей, которые готовы менять жизнь в городах и поселках, в России много. «За ними будущее в отечественном бизнесе», – подчеркнул глава государства.

Путин призвал предпринимателей развивать бизнес в России, вкладывать в медицину, образование, спорт и другие сферы, чтобы «заслужить благосклонность людей».

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После начала спецоперации России на Украине западные страны заблокировали 300 млрд евро резервов ЦБ РФ и 19 млрд евро частных средств российских бизнесменов, сообщила в ноябре 2022 г. глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В январе 2023 г. официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва рассматривает все существующие юридические механизмы возвращения доступа к своим замороженным активам и готова, в случае необходимости, к применению отдельных «компенсационных мер». Инициативы по изъятию российских активов она назвала «грубым посягательством на суверенную собственность» и предупредила об ответных мерах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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