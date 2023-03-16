Власти Франции решили повысить пенсионный возраст без голосования в парламенте
Во Франции решено провести пенсионную реформу в обход голосования в парламенте. Об этом сообщила премьер-министр страны Элизабет Борн в ходе заседания Национального собрания.
«Я готова взять на себя ответственность», — заявила она (цитата по Le Monde).
Борн добавила, что реформа является плодом «консультаций с профсоюзами, работодателями и парламентариями». Она также отметила, что ранее обе палаты парламента достигли компромисса по этому вопросу.
Таким образом премьер-министр воспользовалась статьей 49.3 конституции Франции, согласно которой закон можно принять без одобрения парламента. Ранее издание BFM со ссылкой на источники писало, что президент Франции Эммануэль Макрон одобрил такую меру, поскольку опасался, что пенсионная реформа не соберет нужного количества голосов в нижней палате парламента.
После этого лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен призвала Борн уйти в отставку, заявив, что ее действия являются «пощечиной демократии».
Реформа, представленная французским премьером 10 марта, предполагает постепенное повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Увеличить возраст выхода на пенсию предлагается с 1 сентября 2023 г. на три месяца в год. Довести его до 64 лет планируется к 2030 г. Власти Франции объясняли необходимость реформ сокращением числа активно работающих налогоплательщиков, обеспечивающих пенсионеров, и ростом бюджетного дефицита.
Реформа вызвала недовольство в обществе и протесты. Первые массовые акции прошли во Франции 19 января. Профсоюзы сообщали, что в Париже на улицы вышли 400 000 человек. При этом МВД Франции оценило количество протестующих в 80 000. По данным ведомства, по всей стране участие в акциях 19 января приняли 1,12 млн человек.
Пика протесты достигли к 7 марта. Тогда на улицы вышли 1,28 млн демонстрантов. Как сообщило «РИА Новости» накануне, 15 марта, на акциях протеста в Париже начались стычки радикалов с полицией. В частности, демонстранты крушили автобусные остановки, били витрины магазинов, поджигали мусорные баки и строили баррикады. В ответ полиция применила слезоточивый газ.