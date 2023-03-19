Бастрыкин поручил дать оценку заявлениям минюста ФРГ об аресте граждан РФ
Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку заявлениям министра юстиции ФРГ об аресте граждан РФ. Ранее в ведомстве заявили, что выполнят требование Международного уголовного суда (МУС) в Гааге и арестуют президента РФ Владимира Путина, если тот приедет в Германию.
«Председатель СК России поручил центральному аппарату ведомства в рамках проводимой проверки дать необходимую правовую оценку высказываниям министра юстиции ФРГ о выполнении незаконного требования МУСа об аресте граждан РФ на территории Германии», – сообщили в пресс-службе СКР.
Уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой 17 марта. Как писала Die Zeit, это решение обязывает государства – члены суда, в том числе Германию, арестовывать разыскиваемых и передавать их в Гаагу. Министр юстиции ФРГ Марко Бушман пообещал арестовать российского президента в случае его визита в Германию.
«Я ожидаю, что МУС быстро свяжется с Интерполом и договаривающимися государствами и потребует принудительного исполнения. Затем Германия обязана арестовать президента Путина, если он въедет на территорию Германии, и передать его МУСу», – сказал Бушман Bild am Sonntag (цитата по Die Zeit).
Международный уголовный суд – это суд в последней инстанции по делам о серьезных международных преступлениях. Он был учрежден в соответствии с Римским статутом, подписанным в 1998 г. Россия подписала, но не ратифицировала его.
Решения МУСа не имеют юридической силы и являются ничтожными, заявил ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя решение суда выдать ордер на арест Путина и Львовой-Беловой. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что решения МУСа не имеют никакого значения для Москвы, а возможные ордеры на арест юридически ничтожны.