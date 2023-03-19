Браудер призвал ЕС распространить «список Магнитского» на ситуацию с Саакашвили
Основатель фонда Hermitage Capital Management Уильям Браудер призвал Евросоюз ввести санкции против ответственных за ухудшение здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом Браудер сообщил в интервью Politico.
В отношении Саакашвили, который занимал должность президента Грузии с 2004 по 2013 г., в стране возбуждено пять уголовных дел, по двум из которых он уже приговорен в общей сложности к 9 годам лишения свободы. Политик был задержан в Грузии 1 октября 2021 г., куда он вернулся незадолго до первого тура муниципальных выборов.
Изначально он находился в тюрьме города Рустави, однако 8 ноября его перевели в тюремную больницу Тбилиси из-за опасений о здоровье. В январе 2023 г. сообщалось, что его перевели в реанимацию, а 6 февраля Тбилисский суд не удовлетворил ходатайство защиты Саакашвили об освобождении политика или отсрочке его наказания по состоянию здоровья.
Комментируя ситуацию с Саакашвили, Браудер заявил, что ЕС пора распространить санкции на жителей Грузии. По его словам действовать необходимо быстро, поскольку, если «ничего не сделать, то он умрет».
«Санкции Магнитского — это не российские санкции. Они применимы глобально. И если кто-то грубо нарушает права человека — что, я думаю, очевидно в его случае — тогда должны применяться санкции», — заявил Браудер.
Евросоюз, как отмечает бизнесмен, считают «самым гуманным и нравственным из всех объединений», но при этом в блоке не хотят отстаивать права человека и не используют закон Магнитского. Браудер назвал такую ситуацию «полным провалом» со стороны ЕС: там медлят, когда дело доходит до санкций. В случае с Саакашвили Браудер пытается собрать информацию о тех, кто, по его словам, «отравляет, пытает и отказывается от лечения» политика, пишет издание.
«Закон Магнитского» был принят в США в декабре 2012 г. В Великобритании с 2017 г. действует аналогичный закон. Лицам, в отношении которых были введены санкции в рамках этого закона, запрещен въезд в страну и ведение бизнеса на ее территории.
Юрист Сергей Магнитский возглавлял отдел налогов и аудита компании Firestone Duncan, консультировавшей фонд Hermitage Capital Уильяма Браудера. Он был арестован в 2008 г. и обвинен в соучастии в уклонении от уплаты налогов, а в ноябре 2009 г. умер в московском СИЗО от сердечно-сосудистой недостаточности. По версии Браудера, Магнитский был убит за то, что разоблачил преступную группу, похитившую из бюджета при участии российских чиновников около 5,4 млрд руб. под видом возврата налогов. В России в отношении основателя фонда было возбуждено новое уголовное дело об организации преступного сообщества.