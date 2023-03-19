Браудер призвал ЕС распространить «список Магнитского» на ситуацию с Саакашвили

Юрист Сергей Магнитский возглавлял отдел налогов и аудита компании Firestone Duncan, консультировавшей фонд Hermitage Capital Уильяма Браудера. Он был арестован в 2008 г. и обвинен в соучастии в уклонении от уплаты налогов, а в ноябре 2009 г. умер в московском СИЗО от сердечно-сосудистой недостаточности. По версии Браудера, Магнитский был убит за то, что разоблачил преступную группу, похитившую из бюджета при участии российских чиновников около 5,4 млрд руб. под видом возврата налогов. В России в отношении основателя фонда было возбуждено новое уголовное дело об организации преступного сообщества.