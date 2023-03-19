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Вице-премьер Молдавии анонсировал присоединение к санкциям ЕС против россиян

Ведомости

Кишинев в ближайшее время намерен присоединиться к дополнительным ограничительным мерам, введенным Евросоюзом в отношении некоторых россиян, сообщил вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции республики Николай Попеску.

В эфире «Радио Свободная Европа» (признано в России СМИ-иноагентом) он уточнил, что речь идет преимущественно о запрете на въезд в республику и блокировке банковских счетов или активов тех лиц, которые «так или иначе причастны к агрессии против Украины», передает ТАСС.

По его словам, ограничения коснутся более 10 российских граждан. Решение по этому вопросу уже принято, но потребуется время, чтобы завершить все юридические процедуры, добавил Попеску.

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Попеску в 2022 г. отмечал, что страна не может принять полный пакет санкций Евросоюза против России из-за неустойчивости своей экономики. Однако, по его словам, Кишинев применяет определенные ограничения в отношении Москвы в финансово-банковской сфере.

В июне председатель парламента, лидер правящей «Партии действия и солидарности» Игорь Гросу заявил, что Молдавия готова присоединиться к новым санкциям ЕС против России. Перед этим республика официально получила статус кандидата на вступление в ЕС. В случае присоединения к антироссийским санкциям Евросоюза Молдавия не получит от России никаких ресурсов, предупредил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

В декабре власти республики приостановили действие лицензии на вещание шести СМИ в целях предотвращения риска дезинформации, а также на основании международных санкций, сообщали в правительстве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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