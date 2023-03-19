Вице-премьер Молдавии анонсировал присоединение к санкциям ЕС против россиян
Кишинев в ближайшее время намерен присоединиться к дополнительным ограничительным мерам, введенным Евросоюзом в отношении некоторых россиян, сообщил вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции республики Николай Попеску.
В эфире «Радио Свободная Европа» (признано в России СМИ-иноагентом) он уточнил, что речь идет преимущественно о запрете на въезд в республику и блокировке банковских счетов или активов тех лиц, которые «так или иначе причастны к агрессии против Украины», передает ТАСС.
По его словам, ограничения коснутся более 10 российских граждан. Решение по этому вопросу уже принято, но потребуется время, чтобы завершить все юридические процедуры, добавил Попеску.
Попеску в 2022 г. отмечал, что страна не может принять полный пакет санкций Евросоюза против России из-за неустойчивости своей экономики. Однако, по его словам, Кишинев применяет определенные ограничения в отношении Москвы в финансово-банковской сфере.
В июне председатель парламента, лидер правящей «Партии действия и солидарности» Игорь Гросу заявил, что Молдавия готова присоединиться к новым санкциям ЕС против России. Перед этим республика официально получила статус кандидата на вступление в ЕС. В случае присоединения к антироссийским санкциям Евросоюза Молдавия не получит от России никаких ресурсов, предупредил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
В декабре власти республики приостановили действие лицензии на вещание шести СМИ в целях предотвращения риска дезинформации, а также на основании международных санкций, сообщали в правительстве.