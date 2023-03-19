Вице-премьер Молдавии анонсировал присоединение к санкциям ЕС против россиян

В эфире «Радио Свободная Европа» (признано в России СМИ-иноагентом) он уточнил, что речь идет преимущественно о запрете на въезд в республику и блокировке банковских счетов или активов тех лиц, которые «так или иначе причастны к агрессии против Украины», передает ТАСС.