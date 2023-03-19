Газета
Политика

Явка на парламентских выборах в Казахстане к закрытию участков составила 54%

Ведомости

Явка на внеочередных выборах в нижнюю палату парламента в Казахстане к закрытию участков составила 54,09%, сообщается на сайте Центризбиркома республики.

«Согласно данным, представленным комиссиями областей, городов республиканского значения и столицы, по состоянию на 20.10 часов 19 марта 2023 г. бюллетени получили 54,09% от общего количества граждан, включенных в списки», – говорится в сообщении ЦИК.

В Казахстане зарегистрировано чуть более 12 млн избирателей, в голосовании приняли участие более 6,5 млн. Самая высокая явка зафиксирована в Северо-Казахстанской области – 65,25%, Жамбылской области – 65,21% и Восточно-Казахстанской области – 64,15%. Самая низкая – в Алма-Ате (25,82%), Астане (42,91%) и Шымкенте (45,46%).

Замминистра иностранных дел Казахстана Роман Василенко на брифинге в ЦИК сообщил, что на иностранных участках, организованных за рубежом, проголосовал 5071 гражданин республики, что составляет 41,8%. Всего при загранучреждениях в 62 странах образованы 77 участковых избирательных комиссий с общим количеством избирателей 12 016 человек.

Токаев распустил мажилис и назначил досрочные выборы

Президент Казахстана хочет укрепления своей легитимности и разрыва с наследием Назарбаева

19 марта 2023 г. в Казахстане проходят внеочередные выборы депутатов мажилиса (нижней палаты) парламента и маслихатов (местных представительных органов). Указ о роспуске мажилиса парламента республики седьмого созыва и о досрочном прекращении полномочий маслихатов всех уровней 19 января 2023 г. подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

В выборах участвуют все семь зарегистрированных в Казахстане партий – Amanat, «Ауыл», Respublica, Народная партия Казахстана, Казахстанская партия зеленых «Байтақ», «Ақ жол» и Общенациональная социал-демократическая партия.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных