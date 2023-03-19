Явка на парламентских выборах в Казахстане к закрытию участков составила 54%
Явка на внеочередных выборах в нижнюю палату парламента в Казахстане к закрытию участков составила 54,09%, сообщается на сайте Центризбиркома республики.
«Согласно данным, представленным комиссиями областей, городов республиканского значения и столицы, по состоянию на 20.10 часов 19 марта 2023 г. бюллетени получили 54,09% от общего количества граждан, включенных в списки», – говорится в сообщении ЦИК.
В Казахстане зарегистрировано чуть более 12 млн избирателей, в голосовании приняли участие более 6,5 млн. Самая высокая явка зафиксирована в Северо-Казахстанской области – 65,25%, Жамбылской области – 65,21% и Восточно-Казахстанской области – 64,15%. Самая низкая – в Алма-Ате (25,82%), Астане (42,91%) и Шымкенте (45,46%).
Замминистра иностранных дел Казахстана Роман Василенко на брифинге в ЦИК сообщил, что на иностранных участках, организованных за рубежом, проголосовал 5071 гражданин республики, что составляет 41,8%. Всего при загранучреждениях в 62 странах образованы 77 участковых избирательных комиссий с общим количеством избирателей 12 016 человек.
19 марта 2023 г. в Казахстане проходят внеочередные выборы депутатов мажилиса (нижней палаты) парламента и маслихатов (местных представительных органов). Указ о роспуске мажилиса парламента республики седьмого созыва и о досрочном прекращении полномочий маслихатов всех уровней 19 января 2023 г. подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
В выборах участвуют все семь зарегистрированных в Казахстане партий – Amanat, «Ауыл», Respublica, Народная партия Казахстана, Казахстанская партия зеленых «Байтақ», «Ақ жол» и Общенациональная социал-демократическая партия.