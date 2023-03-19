Явка на парламентских выборах в Казахстане к закрытию участков составила 54%

Замминистра иностранных дел Казахстана Роман Василенко на брифинге в ЦИК сообщил, что на иностранных участках, организованных за рубежом, проголосовал 5071 гражданин республики, что составляет 41,8%. Всего при загранучреждениях в 62 странах образованы 77 участковых избирательных комиссий с общим количеством избирателей 12 016 человек.