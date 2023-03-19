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Exit poll: шесть партий преодолели порог на парламентских выборах в Казахстане

Ведомости

Пятипроцентный порог, необходимый для прохождения в нижнюю палату парламента (мажилис) Казахстана по партийным спискам, преодолели шесть из семи партий, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на результаты exit poll Института евразийской интеграции (ИЕИ).

Крупнейшая казахстанская партия Amanat набрала 53,46% голосов. Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» получила 10,52% голосов, общественное объединение партия Respublica – 8,9%, Народная партия Казахстана – 6,25%, «Ақ жол» – 7,87%, Общенациональная социал-демократическая партия – 5,31%. Казахстанская партия зеленых «Байтақ» не набрала необходимого количества голосов.

В Центральной избирательной комиссии Казахстана сообщили, что явка по состоянию на 22:10 астанинского времени составила 54,19%. В Астане бюллетени получили 42,91% избирателей, включенных в списки, в Алма-Ате – 25,82%, в Шымкенте – 45,46%. Самая высокая явка зафиксирована в Кызылординской области, где она составила 67,21%.

19 марта 2023 г. в Казахстане проходят внеочередные выборы депутатов мажилиса (нижней палаты) парламента и маслихатов (местных представительных органов). Указ о роспуске мажилиса парламента республики седьмого созыва и о досрочном прекращении полномочий маслихатов всех уровней 19 января 2023 г. подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных