Exit poll: шесть партий преодолели порог на парламентских выборах в Казахстане

В Центральной избирательной комиссии Казахстана сообщили, что явка по состоянию на 22:10 астанинского времени составила 54,19%. В Астане бюллетени получили 42,91% избирателей, включенных в списки, в Алма-Ате – 25,82%, в Шымкенте – 45,46%. Самая высокая явка зафиксирована в Кызылординской области, где она составила 67,21%.