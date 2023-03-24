Поездку Карла III во Францию отменили из-за массовых протестов
Визит короля Великобритании Карла III во Францию, запланированный с 26 по 29 марта, не состоится, поездку отложили на фоне массовых протестов во Франции. Об этом сообщает пресс-служба Елисейского дворца.
Такое решение правительства Франции и Великобритании приняли после телефонного разговора между президентом республики Эммануэлем Макроном и британским королем. Дата переноса поездки Карла III не уточняется. В Елисейском дворце лишь отметили, что визит состоится «в ближайшее время».
В начале марта Елисейский дворец анонсировал визит Карла III во Францию с 26 по 29 марта. Отмечалось, что это будет его первая поездка в республику в качестве короля Великобритании.
Протесты во Франции начались в январе на фоне продвижения властями пенсионной реформы. 22 марта Макрон выразил доверие правительству Элизабет Борн, утвердившему 16 марта в обход нижней палаты парламента законопроект о повышении возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет.
На следующий день акции, переросшие в массовые беспорядки, прошли по всей стране. В них приняли участие, согласно подсчетам полиции, свыше 1 млн граждан. В МВД республики сообщили, что в результате ранения получили 149 полицейских и жандармов. По словам главы МВД Жеральда Дарманена, протестующие закидывали полицейских булыжниками и бутылками с зажигательной смесью. Следующую всеобщую акцию протеста профсоюзы Франции анонсировали 28 марта.
Пенсионная реформа, на проведении которой настаивает Макрон, предполагает постепенное повышение пенсионного возраста с 1 сентября 2023 г. на три месяца в год. Довести его до 64 лет планируется к 2030 г. Власти Франции объясняли необходимость реформ сокращением числа активно работающих налогоплательщиков, обеспечивающих пенсионеров, и ростом бюджетного дефицита.