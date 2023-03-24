Поездку Карла III во Францию отменили из-за массовых протестов

Пенсионная реформа, на проведении которой настаивает Макрон, предполагает постепенное повышение пенсионного возраста с 1 сентября 2023 г. на три месяца в год. Довести его до 64 лет планируется к 2030 г. Власти Франции объясняли необходимость реформ сокращением числа активно работающих налогоплательщиков, обеспечивающих пенсионеров, и ростом бюджетного дефицита.