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Поездку Карла III во Францию отменили из-за массовых протестов

Ведомости

Визит короля Великобритании Карла III во Францию, запланированный с 26 по 29 марта, не состоится, поездку отложили на фоне массовых протестов во Франции. Об этом сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

Такое решение правительства Франции и Великобритании приняли после телефонного разговора между президентом республики Эммануэлем Макроном и британским королем. Дата переноса поездки Карла III не уточняется. В Елисейском дворце лишь отметили, что визит состоится «в ближайшее время».

В начале марта Елисейский дворец анонсировал визит Карла III во Францию с 26 по 29 марта. Отмечалось, что это будет его первая поездка в республику в качестве короля Великобритании.

Протесты во Франции начались в январе на фоне продвижения властями пенсионной реформы. 22 марта Макрон выразил доверие правительству Элизабет Борн, утвердившему 16 марта в обход нижней палаты парламента законопроект о повышении возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет.

На следующий день акции, переросшие в массовые беспорядки, прошли по всей стране. В них приняли участие, согласно подсчетам полиции, свыше 1 млн граждан. В МВД республики сообщили, что в результате ранения получили 149 полицейских и жандармов. По словам главы МВД Жеральда Дарманена, протестующие закидывали полицейских булыжниками и бутылками с зажигательной смесью. Следующую всеобщую акцию протеста профсоюзы Франции анонсировали 28 марта.

Пенсионная реформа, на проведении которой настаивает Макрон, предполагает постепенное повышение пенсионного возраста с 1 сентября 2023 г. на три месяца в год. Довести его до 64 лет планируется к 2030 г. Власти Франции объясняли необходимость реформ сокращением числа активно работающих налогоплательщиков, обеспечивающих пенсионеров, и ростом бюджетного дефицита.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных