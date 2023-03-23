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В протестах во Франции приняли участие свыше 1 млн человек

Ведомости

В протестах против пенсионной реформы во Франции 23 марта приняли участие свыше 1,089 млн человек. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на данные МВД. По данным Всеобщей конфедерации труда Франции (CGT), в протестах принимают участие рекордные 3,5 млн человек. 

По информации МВД, в Париже на протесты вышли 119 000 человек, при этом в профсоюзе насчитали 800 000 демонстрантов. По состоянию на 18:00 по местному времени (20:00 мск), в Париже были задержаны 26 человек. В отношении протестантов полиция была вынуждена применить водометы и слезоточивый газ.  

23 марта прошла девятая с начала обсуждения пенсионной реформы общенациональная забастовка, которая затронула работу метро, пригородных и межрегиональных пассажирских поездов. Во Франции было мобилизовано 12 000 полицейских, в том числе 5000 – в Париже. Полиция допускала, что в протестах примут участие от 600 000 до 800 000 человек.

22 марта президент Франции Эмманюэль Макрон выразил доверие правительству Элизабет Борн, утвердившему 16 марта в обход нижней палаты парламента законопроект о повышении возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет. На следующий день, 17 марта, в национальное собрание Франции оппозиционные партии внесли два вотума недоверия правительству, однако в результате они не набрали нужного количества голосов.

Согласно плану правительства, пенсионный возраст во Франции будет повышаться с 1 сентября 2023 г. на три месяца в год, чтобы достичь 64 лет к 2030 г. Коснется это повышение французов, родившихся в сентябре 1961 г. и позже.

Ранее по теме: Президент Франции защитил повышение пенсионного возраста

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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