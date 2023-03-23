В протестах во Франции приняли участие свыше 1 млн человек

По информации МВД, в Париже на протесты вышли 119 000 человек, при этом в профсоюзе насчитали 800 000 демонстрантов. По состоянию на 18:00 по местному времени (20:00 мск), в Париже были задержаны 26 человек. В отношении протестантов полиция была вынуждена применить водометы и слезоточивый газ.