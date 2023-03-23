В протестах во Франции приняли участие свыше 1 млн человек
В протестах против пенсионной реформы во Франции 23 марта приняли участие свыше 1,089 млн человек. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на данные МВД. По данным Всеобщей конфедерации труда Франции (CGT), в протестах принимают участие рекордные 3,5 млн человек.
По информации МВД, в Париже на протесты вышли 119 000 человек, при этом в профсоюзе насчитали 800 000 демонстрантов. По состоянию на 18:00 по местному времени (20:00 мск), в Париже были задержаны 26 человек. В отношении протестантов полиция была вынуждена применить водометы и слезоточивый газ.
23 марта прошла девятая с начала обсуждения пенсионной реформы общенациональная забастовка, которая затронула работу метро, пригородных и межрегиональных пассажирских поездов. Во Франции было мобилизовано 12 000 полицейских, в том числе 5000 – в Париже. Полиция допускала, что в протестах примут участие от 600 000 до 800 000 человек.
22 марта президент Франции Эмманюэль Макрон выразил доверие правительству Элизабет Борн, утвердившему 16 марта в обход нижней палаты парламента законопроект о повышении возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет. На следующий день, 17 марта, в национальное собрание Франции оппозиционные партии внесли два вотума недоверия правительству, однако в результате они не набрали нужного количества голосов.
Согласно плану правительства, пенсионный возраст во Франции будет повышаться с 1 сентября 2023 г. на три месяца в год, чтобы достичь 64 лет к 2030 г. Коснется это повышение французов, родившихся в сентябре 1961 г. и позже.