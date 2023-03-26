Вучич допустил начало в июне переговоров о вступлении Украины в ЕС
Украине не удастся одержать легкую победу в конфликте с Россией военным путем, поэтому в скором времени должны начаться обсуждения по поводу вступления республики в Евросоюз, считает президент Сербии Александр Вучич.
Вучич ожидает, что «большой поворот» Украины на европейский путь должен произойти в июне, заявил он в эфире TV Pink. По его словам, это случится, поскольку победить военным путем «почти невозможно». Вучич считает, что вскоре будут приняты решения о немедленном начале переговоров о вступлении Украины в ЕС, потому что «начинается конкуренция за главу НАТО», а США создают отдельный внутри Европы блок.
«Это будет Польша, страны Балтии и Украина. Становится ясно, что они станут самыми сильными в Европе и под прямым управлением США», — сказал Вучич (цитата по Sputnik Serbia).
Переговоры по вступлению Украины в ЕС могут начаться уже в 2023 г., поскольку в стране очень быстро проводятся политические реформы, сообщила в феврале в интервью газете Financial Times вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина. Она призвала европейские государства избегать «негативных сообщений» о сроках вступления в ЕС.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в ЕС 28 февраля 2022 г. Летом того же года глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в организацию. Среди политических реформ, которые должны быть проведены на Украине для начала переговоров, Еврокомиссия назвала изменения в судебном надзоре и усилия по снижению влияния олигархов.
В прошлом году президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что вступление Украины в Евросоюз займет многие годы. Глава государства добавил, что «Украина уже является членом европейской семьи», и предложил создать «европейское политическое сообщество», которое могло бы принять ее в свои ряды. 30 января премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выразил надежду, что вступление Украины в ЕС произойдет в течение двух лет, а в 2023 г. начнется «предварительная стадия переговоров».
В июне 2022 г. на пленарном заседании ПМЭФа президент Владимир Путин заявил, что Россия не против вступления Украины в Евросоюз, поскольку он не является военной организацией. Глава государства подчеркнул, что Россия никогда не была против экономической интеграции, российская сторона выступала против военного освоения Украины.
Процедура вступления стран в ЕС предполагает прохождение нескольких основных этапов, среди которых — подача заявки, получение статуса кандидата, переговоры, ратификация и интеграция. При этом формально статус кандидата не означает автоматического начала переговоров о вступлении в ЕС.