Пушилин допустил фактическое окружение Артемовска в скором времени
Фактическое окружение Артемовска (украинское название — Бахмут) может произойти уже в ближайшее время. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире «Первого канала».
«Безусловно, по Артемовску ситуация продвигается. Я думаю, совсем скоро можно будет говорить уже о фактическом окружении», — сказал он (цитата по ТАСС).
Пушилин добавил, что бойцы ЧВК «Вагнер» продвигаются по нескольким направлениям «достаточно успешно». Врио главы ДНР добавил, что не менее важно для российских сил и Краснолиманское направление, поскольку «это вопрос Славянска», который находится под контролем ВСУ, и «это вопрос обеспечения водой» ДНР в полной мере.
Бои под Артемовском идут уже несколько месяцев. 20 марта основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что подразделения контролируют около 70% города. В то же время, предупредил он, по имеющейся информации, в конце марта – начале апреля ВСУ планируют начать «широкомасштабное наступление» и отрезать ЧВК «Вагнер» от российской армии.
17 марта врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские подразделения закрепились в зданиях на территории завода «Востокмаш», расположенного в северной части Артемовского завода по обработке цветных металлов (АЗОМ). 28 марта он заявил о практически полной зачистке промзоны. 22 марта советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что Артемовск практически блокирован российскими силами.
29 марта в Кремле заявили, что за Артемовск идут «ожесточенные бои». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков добавил, что российские военные «проявляют чудеса героизма» в этих боевых действиях.