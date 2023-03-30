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Пушилин допустил фактическое окружение Артемовска в скором времени

Ведомости

Фактическое окружение Артемовска (украинское название — Бахмут) может произойти уже в ближайшее время. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире «Первого канала». 

«Безусловно, по Артемовску ситуация продвигается. Я думаю, совсем скоро можно будет говорить уже о фактическом окружении», — сказал он (цитата по ТАСС). 

Пушилин добавил, что бойцы ЧВК «Вагнер» продвигаются по нескольким направлениям «достаточно успешно». Врио главы ДНР добавил, что не менее важно для российских сил и Краснолиманское направление, поскольку «это вопрос Славянска», который находится под контролем ВСУ, и «это вопрос обеспечения водой» ДНР в полной мере.

Бои под Артемовском идут уже несколько месяцев. 20 марта основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что подразделения контролируют около 70% города. В то же время, предупредил он, по имеющейся информации, в конце марта – начале апреля ВСУ планируют начать «широкомасштабное наступление» и отрезать ЧВК «Вагнер» от российской армии.

17 марта врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские подразделения закрепились в зданиях на территории завода «Востокмаш», расположенного в северной части Артемовского завода по обработке цветных металлов (АЗОМ). 28 марта он заявил о практически полной зачистке промзоны. 22 марта советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что Артемовск практически блокирован российскими силами.

29 марта в Кремле заявили, что за Артемовск идут «ожесточенные бои». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков добавил, что российские военные «проявляют чудеса героизма» в этих боевых действиях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных