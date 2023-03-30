Пушилин допустил фактическое окружение Артемовска в скором времени

Бои под Артемовском идут уже несколько месяцев. 20 марта основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что подразделения контролируют около 70% города. В то же время, предупредил он, по имеющейся информации, в конце марта – начале апреля ВСУ планируют начать «широкомасштабное наступление» и отрезать ЧВК «Вагнер» от российской армии.