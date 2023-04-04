Лавров: Россия готова снижать ядерные риски
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страна готова снижать риски ядерной эскалации, но считает, что «для танго нужны двое». Об этом он сообщил в интервью газете «Аргументы и факты».
«Задача дипломатии – поиск и выработка мирных, политико-дипломатических способов урегулирования межгосударственных противоречий и конфликтов. В том числе, разумеется, в отношениях между ядерными державами. И вот здесь возникает проблема, которая наиболее точно описывается уже достаточно избитым, но удачным выражением – «для танго нужны двое», – сказал министр.
Он отметил, что Россия неоднократно предлагала «конструктивные начинания» и «выступала с прагматичными, неполитизированными» инициативами для урегулирования проблем в мире, – например, выдвинутое в 2021 г. предложение президента РФ Владимира Путина, согласно которому России предоставляются юридические гарантии безопасности на западном направлении.
«Однако в Вашингтоне и Брюсселе нас или игнорировали, или реакция была отрицательная», – заявил Лавров. По его словам, это и стало причиной кризиса на Украине. Министр добавил, что страна также открыта к контактам на равноправной основе и при обязательном учете ее интересов «в целях оздоровления ситуации в Европе и Евро-Атлантике» и «долгосрочного снижения ядерных рисков».
3 апреля с заявлением о недопустимости развязывания ядерной войны выступили в Белом доме – там согласились со словами Лаврова о том, что «ядерная война не должна вестись и ядерная война не может быть выиграна».
В начале декабря 2022 г. Лавров назвал огромным риск перерастания неядерного столкновения между ядерными державами в ядерную войну. Тогда он напомнил о совместном заявлении России и США от июня 2021 г., где была подчеркнута недопустимость развязывания такой войны.
21 февраля Путин объявил об односторонней приостановке Россией участия в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III), который был заключен между США и РФ в 2010 г. и продлен в 2021 г. еще на пять лет. Тогда президент сообщил, что России известно, что киевский режим предпринимал попытки нанести удар по базам стратегической авиации и использованные для этого беспилотники «были оснащены и модернизированы при содействии натовских специалистов».