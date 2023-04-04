Лавров: Россия готова снижать ядерные риски

21 февраля Путин объявил об односторонней приостановке Россией участия в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III), который был заключен между США и РФ в 2010 г. и продлен в 2021 г. еще на пять лет. Тогда президент сообщил, что России известно, что киевский режим предпринимал попытки нанести удар по базам стратегической авиации и использованные для этого беспилотники «были оснащены и модернизированы при содействии натовских специалистов».