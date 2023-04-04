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Лавров: Россия готова снижать ядерные риски

Ведомости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страна готова снижать риски ядерной эскалации, но считает, что «для танго нужны двое». Об этом он сообщил в интервью газете «Аргументы и факты».

«Задача дипломатии – поиск и выработка мирных, политико-дипломатических способов урегулирования межгосударственных противоречий и конфликтов. В том числе, разумеется, в отношениях между ядерными державами. И вот здесь возникает проблема, которая наиболее точно описывается уже достаточно избитым, но удачным выражением – «для танго нужны двое», – сказал министр.

Он отметил, что Россия неоднократно предлагала «конструктивные начинания» и «выступала с прагматичными, неполитизированными» инициативами для урегулирования проблем в мире, – например, выдвинутое в 2021 г. предложение президента РФ Владимира Путина, согласно которому России предоставляются юридические гарантии безопасности на западном направлении.

«Однако в Вашингтоне и Брюсселе нас или игнорировали, или реакция была отрицательная», – заявил Лавров. По его словам, это и стало причиной кризиса на Украине. Министр добавил, что страна также открыта к контактам на равноправной основе и при обязательном учете ее интересов «в целях оздоровления ситуации в Европе и Евро-Атлантике» и «долгосрочного снижения ядерных рисков».

3 апреля с заявлением о недопустимости развязывания ядерной войны выступили в Белом доме – там согласились со словами Лаврова о том, что «ядерная война не должна вестись и ядерная война не может быть выиграна».

В начале декабря 2022 г. Лавров назвал огромным риск перерастания неядерного столкновения между ядерными державами в ядерную войну. Тогда он напомнил о совместном заявлении России и США от июня 2021 г., где была подчеркнута недопустимость развязывания такой войны.

21 февраля Путин объявил об односторонней приостановке Россией участия в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III), который был заключен между США и РФ в 2010 г. и продлен в 2021 г. еще на пять лет. Тогда президент сообщил, что России известно, что киевский режим предпринимал попытки нанести удар по базам стратегической авиации и использованные для этого беспилотники «были оснащены и модернизированы при содействии натовских специалистов».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных