В Казахстане сообщили, что Римский статут МУС не распространяется на республику
Действие Римского статута Международного уголовного суда (МУС) не распространяется на Казахстан, поскольку республика не подписывала его. Об этом сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.
«Мы не подписывали и не ратифицировали Римский статут. Действие статута на Казахстан не распространяется, и мы по нему никаких обязательств не имеем», – сказал он (цит. по ТАСС).
24 марта Конституционный суд Армении решил, что обязательства, изложенные в Римском статуте МУС, соответствуют основному закону страны. В МИД РФ сочли «абсолютно неприемлемыми» планы Еревана по присоединению к Римскому статуту на фоне выдачи 17 марта МУС ордера на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой. Как писала Die Zeit, это решение обязывает государства – члены суда арестовывать разыскиваемых и передавать их в Гаагу.
Римский статут – основополагающий документ МУС, на март 2023 г. его ратифицировало 123 государства. Среди дружественных России государств это, например, страны БРИКС Бразилия и ЮАР (там в 2023 г. пройдет саммит объединения), Таджикистан и Молдавия.
России нет среди участников МУС, хотя Москва еще в 2000 г. подписала статут. В ноябре 2016 г. Путин подписал распоряжение о намерении России не становиться полноправным участником этого органа. В МИДе тогда пояснили, что гаагский суд «не оправдал возложенных на него надежд и не стал подлинно независимым».