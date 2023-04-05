В Казахстане сообщили, что Римский статут МУС не распространяется на республику

России нет среди участников МУС, хотя Москва еще в 2000 г. подписала статут. В ноябре 2016 г. Путин подписал распоряжение о намерении России не становиться полноправным участником этого органа. В МИДе тогда пояснили, что гаагский суд «не оправдал возложенных на него надежд и не стал подлинно независимым».