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В Казахстане сообщили, что Римский статут МУС не распространяется на республику

Ведомости

Действие Римского статута Международного уголовного суда (МУС) не распространяется на Казахстан, поскольку республика не подписывала его. Об этом сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

«Мы не подписывали и не ратифицировали Римский статут. Действие статута на Казахстан не распространяется, и мы по нему никаких обязательств не имеем», – сказал он (цит. по ТАСС). 

24 марта Конституционный суд Армении решил, что обязательства, изложенные в Римском статуте МУС, соответствуют основному закону страны. В МИД РФ сочли «абсолютно неприемлемыми» планы Еревана по присоединению к Римскому статуту на фоне выдачи 17 марта МУС ордера на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой. Как писала Die Zeit, это решение обязывает государства – члены суда арестовывать разыскиваемых и передавать их в Гаагу.

Ранее по теме: Армения не планирует арестовывать Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда

Римский статут – основополагающий документ МУС, на март 2023 г. его ратифицировало 123 государства. Среди дружественных России государств это, например, страны БРИКС Бразилия и ЮАР (там в 2023 г. пройдет саммит объединения), Таджикистан и Молдавия.

России нет среди участников МУС, хотя Москва еще в 2000 г. подписала статут. В ноябре 2016 г. Путин подписал распоряжение о намерении России не становиться полноправным участником этого органа. В МИДе тогда пояснили, что гаагский суд «не оправдал возложенных на него надежд и не стал подлинно независимым».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных