Зеленский заявил об упразднении границ между Украиной и Польшей в будущем
В будущем между Украиной и Польшей не будет границ – ни политических, ни экономических. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в ходе визита в Польшу, пишет «Униан».
«В будущем между нашими народами не будет существовать никаких границ: политических, экономических и – что очень важно – исторических. Но для этого еще нужно победить. Для этого нужно еще немного пройти бок о бок», – сказал президент Украины.
Президент Польши Анджей Дуда наградил Зеленского орденом Белого Орла – высшей государственной наградой республики.
Основной темой самого визита является оборонная поддержка, заявил ранее заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква.
6 мая 2022 г. польский президент также заверил, что в будущем границ между Польшей и Украиной не будет. Тогда он заявил, что это нужно для «жизни вместе на этой земле, строя и отстраивая совместно свое общее счастье и общую силу, которая позволит отражать любую опасность или любую возможную угрозу».
В ноябре прошлого года директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что Польша ускоренно готовится к аннексии заподноукраинских земель. «Поступающая в СВР России информация свидетельствует о том, что Варшава форсирует подготовку к аннексии западноукраинских земель: территорий Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской областей Украины», – сказал он.