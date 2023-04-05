Зеленский заявил об упразднении границ между Украиной и Польшей в будущем

6 мая 2022 г. польский президент также заверил, что в будущем границ между Польшей и Украиной не будет. Тогда он заявил, что это нужно для «жизни вместе на этой земле, строя и отстраивая совместно свое общее счастье и общую силу, которая позволит отражать любую опасность или любую возможную угрозу».