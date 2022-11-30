Нарышкин заявил о подготовке Польши к аннексии западных территорий Украины
Польша ускоренно готовится к аннексии заподноукраинских земель, рассказал директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в интервью «РИА Новости».
«Поступающая в СВР России информация свидетельствует о том, что Варшава форсирует подготовку к аннексии западноукраинских земель: территорий Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской области Украины», – сказал он.
По информации СВР, польские спецслужбы получили от президента республики Анджея Дуды указание подготовить официальное обоснование притязаний на Западную Украину, точкой отсчета в проводимых архивных исследованиях стала Волынская резня 1943 г. Варшава рассчитывает на проведение референдумов на этих территориях, добавил Нарышкин. Польская сторона планирует действовать в этом вопросе инициативно, поскольку полагает, что НАТО может достичь определенных договоренностей с Москвой, отметил он.
В конце апреля Нарышкин говорил, что власти Польши и США разрабатывают планы по установлению военно-политического контроля Варшавы над ее «историческими владениями» на Украине. В августе СВР сообщала, что планы Варшавы в отношении Украины включают в себя контроль над самыми перспективными отраслями экономики страны.
Первоочередной целью для Польши является сельское хозяйство, утверждало тогда ведомство. Так, по данным СВР, польские компании организовали скупки продукции украинских сельхозпроизводителей по заниженным ценам, обрекая в некоторых случаях последних на банкротство. В последствии поляки рассчитывают скупить их активы и земли по «бросовым» ценам.
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