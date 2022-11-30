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Нарышкин заявил о подготовке Польши к аннексии западных территорий Украины

Ведомости

Польша ускоренно готовится к аннексии заподноукраинских земель, рассказал директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в интервью «РИА Новости».

«Поступающая в СВР России информация свидетельствует о том, что Варшава форсирует подготовку к аннексии западноукраинских земель: территорий Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской области Украины», – сказал он.

По информации СВР, польские спецслужбы получили от президента республики Анджея Дуды указание подготовить официальное обоснование притязаний на Западную Украину, точкой отсчета в проводимых архивных исследованиях стала Волынская резня 1943 г. Варшава рассчитывает на проведение референдумов на этих территориях, добавил Нарышкин. Польская сторона планирует действовать в этом вопросе инициативно, поскольку полагает, что НАТО может достичь определенных договоренностей с Москвой, отметил он.

В конце апреля Нарышкин говорил, что власти Польши и США разрабатывают планы по установлению военно-политического контроля Варшавы над ее «историческими владениями» на Украине. В августе СВР сообщала, что планы Варшавы в отношении Украины включают в себя контроль над самыми перспективными отраслями экономики страны.

Первоочередной целью для Польши является сельское хозяйство, утверждало тогда ведомство. Так, по данным СВР, польские компании организовали скупки продукции украинских сельхозпроизводителей по заниженным ценам, обрекая в некоторых случаях последних на банкротство. В последствии поляки рассчитывают скупить их активы и земли по «бро­совым» ценам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных