Нарышкин заявил о подготовке Польши к аннексии западных территорий Украины

По информации СВР, польские спецслужбы получили от президента республики Анджея Дуды указание подготовить официальное обоснование притязаний на Западную Украину, точкой отсчета в проводимых архивных исследованиях стала Волынская резня 1943 г. Варшава рассчитывает на проведение референдумов на этих территориях, добавил Нарышкин. Польская сторона планирует действовать в этом вопросе инициативно, поскольку полагает, что НАТО может достичь определенных договоренностей с Москвой, отметил он.