В СВР заявили о продолжении «освоения» Польшей Украины

Первоочередной целью для Польши является сельское хозяйство, утверждает ведомство. Так, по данным СВР, польские компании организовали скупки продукции украинских сельхозпроизводителей по заниженным ценам, обрекая в некоторых случаях последних на банкротство. В последствии поляки рассчитывают скупить их активы и земли по «бро­совым» ценам. Кроме того, польские компании инвестируют в создание транспортной инфраструктуры для вывоза украинского продовольствия в Европу и на другие рынки, где цены выше, добавили в ведомстве.