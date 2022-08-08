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Политика

В СВР заявили о продолжении «освоения» Польшей Украины

Ведомости

Планы Варшавы в отношении Украины включают в себя контроль над самыми перспективными отраслями экономики страны, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России.

«Становится все очевиднее, что речь идет не только о возможности введения "поль­ских миротворческих сил" в западные районы этой страны, но и об установлении контроля над наиболее перспективными отраслями экономики соседнего государства», – говорится в сообщении.

Первоочередной целью для Польши является сельское хозяйство, утверждает ведомство. Так, по данным СВР, польские компании организовали скупки продукции украинских сельхозпроизводителей по заниженным ценам, обрекая в некоторых случаях последних на банкротство. В последствии поляки рассчитывают скупить их активы и земли по «бро­совым» ценам. Кроме того, польские компании инвестируют в создание транспортной инфраструктуры для вывоза украинского продовольствия в Европу и на другие рынки, где цены выше, добавили в ведомстве. 

Способствуют политике Варшавы в этом направлении принятые на Украине закон об особом статусе граждан Польши, а также закон о приватизации, которая начнется в стране этой осенью, считают в СВР.

Ранее весной глава СВР России Сергей Нарышкин сообщал, что власти Польши и США разрабатывают планы по установлению военно-политического контроля Варшавы над ее «историческими владениями» на Украине. По его словам, на первом этапе «воссоединения» польские войска должны войти в западные области Украины якобы для защиты от российской агрессии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных