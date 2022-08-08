В СВР заявили о продолжении «освоения» Польшей Украины
Планы Варшавы в отношении Украины включают в себя контроль над самыми перспективными отраслями экономики страны, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России.
«Становится все очевиднее, что речь идет не только о возможности введения "польских миротворческих сил" в западные районы этой страны, но и об установлении контроля над наиболее перспективными отраслями экономики соседнего государства», – говорится в сообщении.
Первоочередной целью для Польши является сельское хозяйство, утверждает ведомство. Так, по данным СВР, польские компании организовали скупки продукции украинских сельхозпроизводителей по заниженным ценам, обрекая в некоторых случаях последних на банкротство. В последствии поляки рассчитывают скупить их активы и земли по «бросовым» ценам. Кроме того, польские компании инвестируют в создание транспортной инфраструктуры для вывоза украинского продовольствия в Европу и на другие рынки, где цены выше, добавили в ведомстве.
Ранее весной глава СВР России Сергей Нарышкин сообщал, что власти Польши и США разрабатывают планы по установлению военно-политического контроля Варшавы над ее «историческими владениями» на Украине. По его словам, на первом этапе «воссоединения» польские войска должны войти в западные области Украины якобы для защиты от российской агрессии.
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