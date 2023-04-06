Песков: встреча Путина и Лукашенко продлилась «далеко за полночь»
Вчерашняя встреча между президентами России и Белоруссии Владимиром Путиным и Александром Лукашенко «затянулась далеко за полночь», рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Вчера состоялась весьма и весьма продолжительное и содержательное общение двух президентов, оно затянулось далеко за полночь», – сообщил Песков. Пресс-секретарь добавил, что сегодня пройдет заседание Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства, которое планируется в Большом Кремлевском дворце.
Также он рассказал, что Путин может встретиться с руководителями присоединенных регионов – Денисом Пушилиным (ДНР), Леонидом Пасечником (ЛНР), Евгением Балицким (Запорожская область) и Владимиром Сальдо (Херсонская область).
«Они должны были вчера состояться, но вчера, к сожалению, график затянулся», – отметил пресс-секретарь президента.
5 апреля Песков не исключил, что российский и белорусский президенты могут обсудить на встрече мирный план урегулирования конфликта на Украине. Тогда же он подчеркнул, что встреча будет посвящена двусторонним отношениям в контексте подготовки к заседанию ВГС Союзного государства.
На открытой части мероприятия Путин отметил успешную работу стран по разным направлениям, в том числе по линии безопасности и экономики, а белорусский президент, в свою очередь, рассказал о реализации 28 союзных программ почти на 80%.
В тот же день прошло заседание Совета безопасности России, где обсуждалась тема обеспечения законности, правопорядка и общественной безопасности в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.