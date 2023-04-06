Песков: встреча Путина и Лукашенко продлилась «далеко за полночь»

5 апреля Песков не исключил, что российский и белорусский президенты могут обсудить на встрече мирный план урегулирования конфликта на Украине. Тогда же он подчеркнул, что встреча будет посвящена двусторонним отношениям в контексте подготовки к заседанию ВГС Союзного государства.