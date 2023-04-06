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Песков: встреча Путина и Лукашенко продлилась «далеко за полночь»

Ведомости

Вчерашняя встреча между президентами России и Белоруссии Владимиром Путиным и Александром Лукашенко «затянулась далеко за полночь», рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Вчера состоялась весьма и весьма продолжительное и содержательное общение двух президентов, оно затянулось далеко за полночь», – сообщил Песков. Пресс-секретарь добавил, что сегодня пройдет заседание Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства, которое планируется в Большом Кремлевском дворце. 

Также он рассказал, что Путин может встретиться с руководителями присоединенных регионов – Денисом Пушилиным (ДНР), Леонидом Пасечником (ЛНР), Евгением Балицким (Запорожская область) и Владимиром Сальдо (Херсонская область). 

«Они должны были вчера состояться, но вчера, к сожалению, график затянулся», – отметил пресс-секретарь президента.

5 апреля Песков не исключил, что российский и белорусский президенты могут обсудить на встрече мирный план урегулирования конфликта на Украине. Тогда же он подчеркнул, что встреча будет посвящена двусторонним отношениям в контексте подготовки к заседанию ВГС Союзного государства.

На открытой части мероприятия Путин отметил успешную работу стран по разным направлениям, в том числе по линии безопасности и экономики, а белорусский президент, в свою очередь, рассказал о реализации 28 союзных программ почти на 80%.

В тот же день прошло заседание Совета безопасности России, где обсуждалась тема обеспечения законности, правопорядка и общественной безопасности в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

Ранее по теме: Путин и Лукашенко начали встречу в Москве

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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