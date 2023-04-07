Ларов: Россия пошла на «небольшое обострение», продлив зерновую сделку на 60 дней

«Устав взывать к совести тех, от кого это зависит, мы пошли на небольшое обострение и предложили продлить эту сделку только на 60 дней, исходя из того, что если и дальше не будет никаких сдвигов в снятии препон на пути экспорта российских удобрений и зерна, ну мы тогда будем думать, нужна ли эта сделка», — сказал российский министр.