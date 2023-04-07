Ларов: Россия пошла на «небольшое обострение», продлив зерновую сделку на 60 дней
Россия пошла на «небольшое обострение», предложив продлить зерновую сделку только на 60 дней. Решение о ее дальнейшем действии будет зависеть от выполнения условий по экспорту российских удобрений и зерна. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.
«Устав взывать к совести тех, от кого это зависит, мы пошли на небольшое обострение и предложили продлить эту сделку только на 60 дней, исходя из того, что если и дальше не будет никаких сдвигов в снятии препон на пути экспорта российских удобрений и зерна, ну мы тогда будем думать, нужна ли эта сделка», — сказал российский министр.
Лавров добавил, что в случае невыполнения условий сделки, касающихся экспорта российской продукции, «пусть продолжают отгружать соответствующую продукцию с Украины по земле, сухопутным путем, железной дорогой, по рекам». По его словам, тогда Россия будет работать вне этой инициативы, в том числе с Турцией и Катаром.
Зерновая сделка была заключена 22 июля 2022 г. представителями Турции и ООН, с одной стороны, и представителями России и Украины – с другой. С Москвой и Киевом были заключены отдельные соглашения: первое – по вывозу украинского зерна из трех портов, включая Одессу, Южный и Черноморск, второе – по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. Москва неоднократно отмечала, что вторая часть сделки не выполняется.
14 марта замминистра иностранных дел России Александр Грушко сообщил о продлении зерновой сделки на 60 дней и о подтверждении ее пакетного характера. Он уточнил, что переговоры продолжаются, Россия будет настойчиво добиваться, чтобы все обязательства выполнялись. В частности, речь идет о снятии всех санкций для поставки российской сельхозпродукции на международные глобальные рынки.
В начале апреля постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что в рамках зерновой сделки Россия так и не смогла экспортировать «ни одного зернышка».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил продление зерновой сделки на 60 дней «жестом доброй воли» в надежде на то, что условия второй части сделки, связанные с экспортом российских удобрений, будут выполнены.