Россия и Куба будут сотрудничать в сфере образования

По оценкам собеседника, эти отношения равноправны – на протяжении 60 лет Куба является постоянным союзником для РФ в Западном полушарии, что чрезвычайно ценно для Москвы, даже учитывая улучшение отношений с более крупными латиноамериканскими странами вроде Бразилии, отметила Машкова. Она также добавила, что в интересах России укрепление кубинской энергетики, а также помощь в тиражировании производства лекарств.