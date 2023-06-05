Россия и Куба будут сотрудничать в сфере образования
Образовательные министерства России и Кубы договорились о создании межведомственной рабочей группы по сотрудничеству. Об этом рассказали в Минпросвещения РФ, пишет ТАСС.
«Состоялась торжественная церемония подписания документа о создании межведомственной рабочей группы по сотрудничеству между Министерством просвещения РФ и Министерством образования Республики Кубы», – сообщили в российском ведомстве.
Уточняется, что подписанным документом предполагается сотрудничество в организации отдыха и оздоровления детей, а также в сфере общего, среднего профессионального и дополнительного профессионального образования.
19 мая вице-премьер Дмитрий Чернышенко объявил о возобновлении регулярного авиасообщения между двумя странами с 1 июля. За день до этого вице-премьер также рассказал, что Россия планирует с конца мая увеличить количество прямых чартерных рейсов на Кубу.
После завершения турне министра иностранных дел России Сергея Лаврова по Латинской Америке в апреле зампредседателя Национального комитета содействия экономическому сотрудничеству со странами Латинской Америки Татьяна Машкова заявила «Ведомостям», что отношения России и Кубы сейчас очень важны для обеих стран, несмотря на сильную разницу в экономике.
По оценкам собеседника, эти отношения равноправны – на протяжении 60 лет Куба является постоянным союзником для РФ в Западном полушарии, что чрезвычайно ценно для Москвы, даже учитывая улучшение отношений с более крупными латиноамериканскими странами вроде Бразилии, отметила Машкова. Она также добавила, что в интересах России укрепление кубинской энергетики, а также помощь в тиражировании производства лекарств.