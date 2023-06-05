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Россия и Куба будут сотрудничать в сфере образования

Ведомости

Образовательные министерства России и Кубы договорились о создании межведомственной рабочей группы по сотрудничеству. Об этом рассказали в Минпросвещения РФ, пишет ТАСС.

«Состоялась торжественная церемония подписания документа о создании межведомственной рабочей группы по сотрудничеству между Министерством просвещения РФ и Министерством образования Республики Кубы», – сообщили в российском ведомстве.

Уточняется, что подписанным документом предполагается сотрудничество в организации отдыха и оздоровления детей, а также в сфере общего, среднего профессионального и дополнительного профессионального образования.

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19 мая вице-премьер Дмитрий Чернышенко объявил о возобновлении регулярного авиасообщения между двумя странами с 1 июля. За день до этого вице-премьер также рассказал, что Россия планирует с конца мая увеличить количество прямых чартерных рейсов на Кубу.

После завершения турне министра иностранных дел России Сергея Лаврова по Латинской Америке в апреле зампредседателя Национального комитета содействия экономическому сотрудничеству со странами Латинской Америки Татьяна Машкова заявила «Ведомостям», что отношения России и Кубы сейчас очень важны для обеих стран, несмотря на сильную разницу в экономике.

По оценкам собеседника, эти отношения равноправны – на протяжении 60 лет Куба является постоянным союзником для РФ в Западном полушарии, что чрезвычайно ценно для Москвы, даже учитывая улучшение отношений с более крупными латиноамериканскими странами вроде Бразилии, отметила Машкова. Она также добавила, что в интересах России укрепление кубинской энергетики, а также помощь в тиражировании производства лекарств.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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