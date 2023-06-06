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ЛДПР обсуждает выдвижение Ярослава Нилова на выборы губернатора Самарской области

Ведомости

ЛДПР провела 6 июня Высший совет партии, где обсуждала списки кандидатов на выборы в гордумы и заксобрания, а также кандидатов от партии на губернаторских выборах. По словам двух собеседников «Ведомостей» в партии, обсуждался в том числе вопрос о том, чтобы на выборы губернатора Самарской области выставить кандидатом председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова. Однако окончательное решение этого вопроса было отложено и кандидата по этому региону пока не определили, сказал один из собеседников. Сам Нилов отказался от комментариев «Ведомостям».

Окончательное решение о выдвижении кандидата примет региональная конференция партии. Нилов, будучи школьником, учился в Тольятти Самарской области, после этого переехал в Московскую область. В Госдуме он депутат четырех созывов – V, VI, VII и нынешнего VIII. Избирался в Госдуму он по федеральному списку партии.

Самарская губернская дума рассмотрит вопрос о назначении выборов губернатора в регионе 9 июня на своем заседании. На встрече с Владимиром Путиным 28 марта действующий губернатор Самарской области Дмитрий Азаров говорил, что планирует баллотироваться на новый срок.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных