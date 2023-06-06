ЛДПР обсуждает выдвижение Ярослава Нилова на выборы губернатора Самарской области
ЛДПР провела 6 июня Высший совет партии, где обсуждала списки кандидатов на выборы в гордумы и заксобрания, а также кандидатов от партии на губернаторских выборах. По словам двух собеседников «Ведомостей» в партии, обсуждался в том числе вопрос о том, чтобы на выборы губернатора Самарской области выставить кандидатом председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова. Однако окончательное решение этого вопроса было отложено и кандидата по этому региону пока не определили, сказал один из собеседников. Сам Нилов отказался от комментариев «Ведомостям».
Окончательное решение о выдвижении кандидата примет региональная конференция партии. Нилов, будучи школьником, учился в Тольятти Самарской области, после этого переехал в Московскую область. В Госдуме он депутат четырех созывов – V, VI, VII и нынешнего VIII. Избирался в Госдуму он по федеральному списку партии.
Самарская губернская дума рассмотрит вопрос о назначении выборов губернатора в регионе 9 июня на своем заседании. На встрече с Владимиром Путиным 28 марта действующий губернатор Самарской области Дмитрий Азаров говорил, что планирует баллотироваться на новый срок.