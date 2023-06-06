ЛДПР обсуждает выдвижение Ярослава Нилова на выборы губернатора Самарской области

ЛДПР провела 6 июня Высший совет партии, где обсуждала списки кандидатов на выборы в гордумы и заксобрания, а также кандидатов от партии на губернаторских выборах. По словам двух собеседников «Ведомостей» в партии, обсуждался в том числе вопрос о том, чтобы на выборы губернатора Самарской области выставить кандидатом председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова. Однако окончательное решение этого вопроса было отложено и кандидата по этому региону пока не определили, сказал один из собеседников. Сам Нилов отказался от комментариев «Ведомостям».