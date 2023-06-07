Сноуден заявил, что не планировал оставаться в России
Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден в интервью писателю и журналисту Гленну Гринвальду заявил, что изначально не планировал оставаться в России, но других вариантов у него не оставалось.
«Я не должен был оставаться в России, это была промежуточная остановка на пути в Латинскую Америку, так как Южная Америка в прошлом продемонстрировала открытость в отношении разоблачителей», – сказал Сноуден.
По словам экс-сотрудника американских спецслужб, во время 40-дневного пребывания в транзитной зоне аэропорта «Шереметьево» он обращался к ряду государств за политическим убежищем. Однако некоторые страны опасались реакции США, а другие не были уверены, что смогут обеспечить его безопасность. Сноуден заявил, что у него не осталось других вариантов, кроме как запросить политическое убежище в России.
Сноуден в июне 2013 г. начал передавать СМИ секретные документы о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. После этого он вылетел в Гонконг, а затем застрял в транзитной зоне московского аэропорта «Шереметьево» и в августе 2013 г. получил временное убежище в России.
В США экс-сотрудника АНБ обвиняют в шпионаже и похищении государственной собственности. В сентябре 2022 г. официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Сноуден должен вернуться в Штаты и предстать перед судом.