Сноуден заявил, что не планировал оставаться в России

По словам экс-сотрудника американских спецслужб, во время 40-дневного пребывания в транзитной зоне аэропорта «Шереметьево» он обращался к ряду государств за политическим убежищем. Однако некоторые страны опасались реакции США, а другие не были уверены, что смогут обеспечить его безопасность. Сноуден заявил, что у него не осталось других вариантов, кроме как запросить политическое убежище в России.