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Сноуден заявил, что не планировал оставаться в России

Ведомости

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден в интервью писателю и журналисту Гленну Гринвальду заявил, что изначально не планировал оставаться в России, но других вариантов у него не оставалось.

«Я не должен был оставаться в России, это была промежуточная остановка на пути в Латинскую Америку, так как Южная Америка в прошлом продемонстрировала открытость в отношении разоблачителей», – сказал Сноуден.

По словам экс-сотрудника американских спецслужб, во время 40-дневного пребывания в транзитной зоне аэропорта «Шереметьево» он обращался к ряду государств за политическим убежищем. Однако некоторые страны опасались реакции США, а другие не были уверены, что смогут обеспечить его безопасность. Сноуден заявил, что у него не осталось других вариантов, кроме как запросить политическое убежище в России.

Сноуден в июне 2013 г. начал передавать СМИ секретные документы о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. После этого он вылетел в Гонконг, а затем застрял в транзитной зоне московского аэропорта «Шереметьево» и в августе 2013 г. получил временное убежище в России.

В октябре 2020 г. Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России. А в сентябре 2022 г. президент РФ Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство страны бывшего сотрудника спецслужб США. 2 декабря Сноуден принял присягу и получил российский паспорт.

В США экс-сотрудника АНБ обвиняют в шпионаже и похищении государственной собственности. В сентябре 2022 г. официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Сноуден должен вернуться в Штаты и предстать перед судом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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