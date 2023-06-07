Газета
Политика

Майк Пенс объявил об участии в выборах президента США

Ведомости

Бывший вице-президент США, республиканец Майк Пенс объявил о своем участии в президентской гонке, агитационный ролик опубликован на странице политика в Twitter.

«Сегодня у нашей страны много проблем... новые времена требуют новых лидеров... Было бы легко оставаться в стороне. Но меня воспитывали не так. Поэтому сегодня перед Богом и моей семьей я объявляю, что буду участвовать в выборах президента США», – рассказал он.

Среди основных угроз для США Пенс назвал ослабление страны администрацией Джо Байдена и «радикальными левыми», рост цен и падение доходов, миграционный кризис на юге страны, а также «врагов свободы» за рубежом.

Главным соперником Пенса на ближайших праймериз Республиканской партии будет уже объявивший об участии в президентской гонке экс-президент Дональд Трамп, которому Пенс служил, по оценке Reuters, с «непоколебимой преданностью» на посту вице-президента до событий января 2021 г.

Тогда Пенс, будучи формальной главой сената, отказался остановить процедуру утверждения результатов президентских выборов 2020 г., в которых одержал победу Байден. В результате штурма Капитолия 6 января 2021 г. радикальными сторонниками проигравшего Трампа Пенсу и парламентариям пришлось в спешке эвакуироваться из здания, а сам экс-президент обвинил своего соратника в трусости.

«Я не имел права отменять выборы, и его безрассудные слова поставили под угрозу мою семью и всех в Капитолии в тот день, и я знаю, что история привлечет Дональда Трампа к ответственности», – комментировал позднее Пенс те события.

Ранее по теме: Губернатор Флориды Рон Десантис вступает в президентскую кампанию

Как отмечает Reuters, в истории США было всего несколько случаев, когда вице-президент баллотировался против президента, под началом которого он служил.

25 мая о своем участии в президентской гонке объявил также губернатор Флориды республиканец Рон Десантис. Десантис станет главным соперником Трампа, объявившего о своем выдвижении на пост главы государства еще в ноябре 2022 г. Пока экс-президент опережает по популярности губернатора Флориды более чем вдвое, писали «Ведомости».

25 апреля действующий президент Байден объявил о своем участии в выборах. В видеоролике он пообещал «защищать демократию» и противостоять «MAGA-экстремистам» (имеется в виду аббревиатура политического лозунга экс-президента Дональда Трампа «Сделаем Америку снова великой»). О готовности участвовать в предвыборной гонке в команде Байдена объявила также и действующий вице-президент США Камала Харрис.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных