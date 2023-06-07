Майк Пенс объявил об участии в выборах президента США
Бывший вице-президент США, республиканец Майк Пенс объявил о своем участии в президентской гонке, агитационный ролик опубликован на странице политика в Twitter.
«Сегодня у нашей страны много проблем... новые времена требуют новых лидеров... Было бы легко оставаться в стороне. Но меня воспитывали не так. Поэтому сегодня перед Богом и моей семьей я объявляю, что буду участвовать в выборах президента США», – рассказал он.
Среди основных угроз для США Пенс назвал ослабление страны администрацией Джо Байдена и «радикальными левыми», рост цен и падение доходов, миграционный кризис на юге страны, а также «врагов свободы» за рубежом.
Главным соперником Пенса на ближайших праймериз Республиканской партии будет уже объявивший об участии в президентской гонке экс-президент Дональд Трамп, которому Пенс служил, по оценке Reuters, с «непоколебимой преданностью» на посту вице-президента до событий января 2021 г.
Тогда Пенс, будучи формальной главой сената, отказался остановить процедуру утверждения результатов президентских выборов 2020 г., в которых одержал победу Байден. В результате штурма Капитолия 6 января 2021 г. радикальными сторонниками проигравшего Трампа Пенсу и парламентариям пришлось в спешке эвакуироваться из здания, а сам экс-президент обвинил своего соратника в трусости.
«Я не имел права отменять выборы, и его безрассудные слова поставили под угрозу мою семью и всех в Капитолии в тот день, и я знаю, что история привлечет Дональда Трампа к ответственности», – комментировал позднее Пенс те события.
Как отмечает Reuters, в истории США было всего несколько случаев, когда вице-президент баллотировался против президента, под началом которого он служил.
25 мая о своем участии в президентской гонке объявил также губернатор Флориды республиканец Рон Десантис. Десантис станет главным соперником Трампа, объявившего о своем выдвижении на пост главы государства еще в ноябре 2022 г. Пока экс-президент опережает по популярности губернатора Флориды более чем вдвое, писали «Ведомости».
25 апреля действующий президент Байден объявил о своем участии в выборах. В видеоролике он пообещал «защищать демократию» и противостоять «MAGA-экстремистам» (имеется в виду аббревиатура политического лозунга экс-президента Дональда Трампа «Сделаем Америку снова великой»). О готовности участвовать в предвыборной гонке в команде Байдена объявила также и действующий вице-президент США Камала Харрис.