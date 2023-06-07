Майк Пенс объявил об участии в выборах президента США

«Сегодня у нашей страны много проблем... новые времена требуют новых лидеров... Было бы легко оставаться в стороне. Но меня воспитывали не так. Поэтому сегодня перед Богом и моей семьей я объявляю, что буду участвовать в выборах президента США», – рассказал он.