Ассанж подаст новую апелляцию на решение о его экстрадиции в США
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж подаст повторную апелляцию в Высокий суд Лондона на решение о его экстрадиции в США. Об этом в Twitter сообщила его супруга Стелла Ассанж.
Она уточнила, что апелляцию Ассанж планирует подать на следующей неделе, во вторник, после чего дело будет передано на публичные слушания перед двумя новыми судьями в Высоком суде.
«Мы сохраняем оптимизм в отношении того, что мы победим и что Джулиан не будет экстрадирован в Соединенные Штаты, где ему будут предъявлены обвинения, которые могут привести к тому, что он проведет остаток своих дней в тюрьме строгого режима за публикацию достоверной информации, раскрывающей военные преступления, совершенные правительством США», – написала Ассанж.
Ранее сообщалось, что Ассанж обжаловал ордер на его экстрадицию, но суд отклонил его апелляцию по всем пунктам.
В июне 2022 г. министр внутренних дел Великобритании Прити Пател одобрила экстрадицию основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа в США.
Власти США пытаются добиться выдачи основателя Wikileaks с момента его задержания в 2019 г. Ассанжу предъявлены 18 уголовных обвинений, по которым ему грозит в общей сложности до 175 лет тюрьмы. Они связаны с публикацией WikiLeaks десятков тысяч секретных документов правительства США, в том числе дипломатической переписки и информации о преступлениях американской армии в третьих странах.
50-летний Ассанж с апреля 2019 г. содержится в тюрьме Белмарш в Лондоне, куда его отправили из-за неявки в суд в 2012 г. Тогда против Ассанжа выдвинули в Швеции обвинения в сексуальном насилии, которые он назвал заказными. Позднее дело было закрыто. Ассанжа задержали в Великобритании, однако отпустили под залог. Властям Великобритании предстояло решить вопрос о его экстрадиции, однако Ассанж укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, где получил политическое убежище. Он смог прожить в посольстве несколько лет, но затем эквадорские власти решили сдать его британской полиции.