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Ассанж подаст новую апелляцию на решение о его экстрадиции в США

Ведомости

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж подаст повторную апелляцию в Высокий суд Лондона на решение о его экстрадиции в США. Об этом в Twitter сообщила его супруга Стелла Ассанж.

Она уточнила, что апелляцию Ассанж планирует подать на следующей неделе, во вторник, после чего дело будет передано на публичные слушания перед двумя новыми судьями в Высоком суде.

«Мы сохраняем оптимизм в отношении того, что мы победим и что Джулиан не будет экстрадирован в Соединенные Штаты, где ему будут предъявлены обвинения, которые могут привести к тому, что он проведет остаток своих дней в тюрьме строгого режима за публикацию достоверной информации, раскрывающей военные преступления, совершенные правительством США», – написала Ассанж.

Ранее сообщалось, что Ассанж обжаловал ордер на его экстрадицию, но суд отклонил его апелляцию по всем пунктам.

В июне 2022 г. министр внутренних дел Великобритании Прити Пател одобрила экстрадицию основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа в США.

Власти США пытаются добиться выдачи основателя Wikileaks с момента его задержания в 2019 г. Ассанжу предъявлены 18 уголовных обвинений, по которым ему грозит в общей сложности до 175 лет тюрьмы. Они связаны с публикацией WikiLeaks десятков тысяч секретных документов правительства США, в том числе дипломатической переписки и информации о преступлениях американской армии в третьих странах.

50-летний Ассанж с апреля 2019 г. содержится в тюрьме Белмарш в Лондоне, куда его отправили из-за неявки в суд в 2012 г. Тогда против Ассанжа выдвинули в Швеции обвинения в сексуальном насилии, которые он назвал заказными. Позднее дело было закрыто. Ассанжа задержали в Великобритании, однако отпустили под залог. Властям Великобритании предстояло решить вопрос о его экстрадиции, однако Ассанж укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, где получил политическое убежище. Он смог прожить в посольстве несколько лет, но затем эквадорские власти решили сдать его британской полиции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных