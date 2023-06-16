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Путин назвал денацификацию Украины ключевой задачей

Ведомости

Денацификация Украины является одной из главных задач для России, заявил президент страны Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ.

«У нас есть полное право считать, что поставленная нами задача денацификации Украины является одной из ключевых», – сказал он. Путин также отметил, что «мы обязаны с этим [неонацизмом] бороться», так как «Россия – наиболее пострадавшая страна в борьбе с нацизмом, мы этого никогда не забудем».

О приоритетности денацификации Украины президент объявил в самом начале спецоперации 24 февраля прошлого года. Кроме этого, он назвал целями ее проведения защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию соседнего государства. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России.

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В начале мая этого года председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин сообщил, что число официально признанных потерпевшими в результате преступления властей Украины с 2014 г. составляет более 126 000 человек.

Руководитель СК тогда подчеркнул, что ущерб, причиненный гражданской инфраструктуре Донецкой и Луганской народных республик в результате действий Украины, сейчас оценивается в свыше 228 млрд руб., однако эта цифра не является окончательной, поскольку еще не все объекты были проанализированы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных