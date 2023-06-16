Путин назвал денацификацию Украины ключевой задачей

«У нас есть полное право считать, что поставленная нами задача денацификации Украины является одной из ключевых», – сказал он. Путин также отметил, что «мы обязаны с этим [неонацизмом] бороться», так как «Россия – наиболее пострадавшая страна в борьбе с нацизмом, мы этого никогда не забудем».