Путин рассказал о влиянии санкций на Россию

«Все попытки искусственно ограничить приводят к тому, что от этого в большей степени начинают страдать те, кто вводит эти ограничения. Нас это не может радовать, но это не приводит и не приведет к наступлению таких обстоятельств, которые мешают нашему развитию», – сказал Путин (цитата по «РИА Новости»)