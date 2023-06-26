В Токио назвали прискорбным закон о Дне победы над милитаристской Японией
Объявление Россией Дня воинской славы 3 сентября Днем Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны ухудшит отношения между народами двух стран, заявил генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно.
«Принятие закона может не только привести к разжиганию антияпонских настроений среди россиян, но и спровоцировать антироссийские настроения среди граждан нашей страны, что крайне прискорбно», – сказал он журналистам (цитата по ТАСС).
МИД Японии выразил несогласие российской стороне, озвучив свою позицию, добавил он.
24 июня президент РФ Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым наименование памятной даты изменено с «3 сентября – День окончания Второй мировой войны (1945 год)» на «3 сентября – День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны (1945 год)».
Эта инициатива была внесена еще в июне прошлого года группой депутатов во главе с председателем думского комитета по обороне Андреем Картаполовым и сенаторов во главе с Григорием Карасиным. Поправки вносятся в ст. 1 закона «О днях воинской славы и памятных датах России». 20 июня этого года законопроект был одобрен Госдумой, а 21 июня – Совфедом.