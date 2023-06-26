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В Токио назвали прискорбным закон о Дне победы над милитаристской Японией

Ведомости

Объявление Россией Дня воинской славы 3 сентября Днем Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны ухудшит отношения между народами двух стран, заявил генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

«Принятие закона может не только привести к разжиганию антияпонских настроений среди россиян, но и спровоцировать антироссийские настроения среди граждан нашей страны, что крайне прискорбно», – сказал он журналистам (цитата по ТАСС).

МИД Японии выразил несогласие российской стороне, озвучив свою позицию, добавил он.

24 июня президент РФ Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым наименование памятной даты изменено с «3 сентября – День окончания Второй мировой войны (1945 год)» на «3 сентября – День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны (1945 год)».

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Эта инициатива была внесена еще в июне прошлого года группой депутатов во главе с председателем думского комитета по обороне Андреем Картаполовым и сенаторов во главе с Григорием Карасиным. Поправки вносятся в ст. 1 закона «О днях воинской славы и памятных датах России». 20 июня этого года законопроект был одобрен Госдумой, а 21 июня – Совфедом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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