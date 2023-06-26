В Токио назвали прискорбным закон о Дне победы над милитаристской Японией

Эта инициатива была внесена еще в июне прошлого года группой депутатов во главе с председателем думского комитета по обороне Андреем Картаполовым и сенаторов во главе с Григорием Карасиным. Поправки вносятся в ст. 1 закона «О днях воинской славы и памятных датах России». 20 июня этого года законопроект был одобрен Госдумой, а 21 июня – Совфедом.