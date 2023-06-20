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Дума добавила в название Дня окончания Второй мировой войны формулировку о Японии

Ведомости

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон об уточнении наименования дня воинской славы России 3 сентября. Теперь эта дата будет называться «3 сентября — День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны (1945 год)».

Использующееся пока наименование – «3 сентября – День окончания Второй мировой войны (1945 год)».

Инициатива была внесена еще в июне прошлого года группой депутатов во главе с председателем думского комитета по обороне Андреем Картаполовым и сенаторов во главе с Григорием Карасиным. Поправки вносятся в ст. 1 закона «О днях воинской славы и памятных датах России».

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Авторы законопроекта отмечали, что во время Второй мировой войны Япония хотела достичь «мирового господства» и день победы над агрессором имел широкое распространение в СССР, сейчас же празднование этой даты носит региональный характер – в Сахалинской области 3 сентября назван «Днем освобождения Южного Сахалина и Курильских островов от японских милитаристов».

Инициативу авторы также называли одной из контрмер в связи с антироссийской позицией, которую занял Токио после начала спецоперации на Украине. Формулировка о победе над «милитаристской Японией» отражает, по их оценке, принцип исторической справедливости и указывает на важность для мира свержения политического режима, который действовал в Японии в 1945 г.

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Россия и Япония не заключили мирного договора по итогам Второй мировой войны из-за затянувшегося спора о Южных Курилах. Состояние войны между двумя странами было официально прекращено в 1956 г., после чего СССР и Япония возобновили в соответствии с Московской декларацией дипломатические отношения. Согласно японской позиции, Россия должна передать Японии четыре южных острова Курильской гряды. Москва же признает декларацию СССР 1956 г., где говорится о возможности передачи двух островов после заключения мирного договора.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных