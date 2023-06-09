МИД вызвал посла Японии из-за решения Токио поставить военную технику Киеву

В российском ведомстве также предупредили японскую сторону, что в связи с таким шагом администрация премьер-министра Фумио Кисиды должнпбыть готова «разделить его ответственность за гибель мирного населения», в том числе на приграничных территориях России, из-за использования ВСУ иностранной техники для обстрелов. Там отметили, что решение Токио «еще глубже загоняет двусторонние отношения [с Москвой] в опасный тупик».