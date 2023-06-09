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МИД вызвал посла Японии из-за решения Токио поставить военную технику Киеву

Ведомости

МИД РФ вызвал посла Японии в России Тоёхису Кодзуки в связи с решение японского правительства передать Украине военную технику, в частности, бронеавтомобили и вездеходы. Об этом говорится в заявлении МИДа. 

«Японской стороне было указано, что этот шаг ведет к эскалации боевых действий и дальнейшему увеличению числа человеческих жертв киевского режима», – сказано в сообщении. 

В российском ведомстве также предупредили японскую сторону, что в связи с таким шагом администрация премьер-министра Фумио Кисиды должнпбыть готова «разделить его ответственность за гибель мирного населения», в том числе на приграничных территориях России, из-за использования ВСУ иностранной техники для обстрелов. Там отметили, что решение Токио «еще глубже загоняет двусторонние отношения [с Москвой] в опасный тупик».

В конце мая в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским японский премьер Фумио Кисида сообщил, что Токио передаст Киеву 100 автомобилей сил самообороны, включая грузовики, а также 30 000 пайков продовольствия, сообщили в МИД Японии.

Российские власти неоднократно критиковали поставки оружия украинской армии. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупреждала, что накачивание Украины вооружением приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией.

Как подчеркивало агентство Kyodo, японские власти оказывают Киеву финансовую помощь и предоставляют только гуманитарные и медицинские товары, а также средства обороны – бронежилеты и каски. Силам самообороны запрещено поставлять другим государствам оружие и военную технику Конституцией страны, отмечало агентство.

При этом в апреле минобороны Японии сообщило, что Токио передаст Киеву маски и одежду для химзащиты, а также беспилотники. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных