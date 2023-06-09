МИД вызвал посла Японии из-за решения Токио поставить военную технику Киеву
МИД РФ вызвал посла Японии в России Тоёхису Кодзуки в связи с решение японского правительства передать Украине военную технику, в частности, бронеавтомобили и вездеходы. Об этом говорится в заявлении МИДа.
«Японской стороне было указано, что этот шаг ведет к эскалации боевых действий и дальнейшему увеличению числа человеческих жертв киевского режима», – сказано в сообщении.
В российском ведомстве также предупредили японскую сторону, что в связи с таким шагом администрация премьер-министра Фумио Кисиды должнпбыть готова «разделить его ответственность за гибель мирного населения», в том числе на приграничных территориях России, из-за использования ВСУ иностранной техники для обстрелов. Там отметили, что решение Токио «еще глубже загоняет двусторонние отношения [с Москвой] в опасный тупик».
В конце мая в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским японский премьер Фумио Кисида сообщил, что Токио передаст Киеву 100 автомобилей сил самообороны, включая грузовики, а также 30 000 пайков продовольствия, сообщили в МИД Японии.
Российские власти неоднократно критиковали поставки оружия украинской армии. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупреждала, что накачивание Украины вооружением приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией.
Как подчеркивало агентство Kyodo, японские власти оказывают Киеву финансовую помощь и предоставляют только гуманитарные и медицинские товары, а также средства обороны – бронежилеты и каски. Силам самообороны запрещено поставлять другим государствам оружие и военную технику Конституцией страны, отмечало агентство.
При этом в апреле минобороны Японии сообщило, что Токио передаст Киеву маски и одежду для химзащиты, а также беспилотники.