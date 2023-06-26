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Белоруссия не планирует создание единого порта в России

Ведомости

Белоруссия не планирует создание единого порта в России, но будет пользоваться сетью морских портов в стране. Об этом в интервью «РИА Новости» заявил посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой.

«На самом деле я бы сейчас не говорил о некоем одном базовом порте для Белоруссии. Сегодня мы активно используем инфраструктуру 19 российских портов: от Санкт-Петербурга до Каспия. И мне такая диверсификация, если честно, нравится», – сообщил Крутой.

Он отметил, что Белоруссии нужны терминалы для экспорта «того же калия или нефтепродуктов», однако «и здесь тоже есть несколько вариантов», в частности использование портов от Санкт-Петербурга до Мурманска.

«То, что мы сегодня не складываем яйца в одну корзину и не зацикливаемся на одном базовом <...> порте, это, наверное, правильная стратегия, и мы будем ее поддерживать», – уточнил посол. Кроме того, за последние 1,5 года порты в России смогли заменить для экспорта Белоруссии ранее использовавшиеся порты в странах Балтии, которые стали закрыты для республики в результате введенных западных санкций.

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В феврале руководитель Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук в интервью агентству рассказал, что петербургский морской порт «Бронка» может быть передан Белоруссии. Тогда он заявил, что мощность перегрузочного комплекса равняется 3,2 млн т ежегодно, а проектная мощность достигает 20,7 млн т/год. Шаги, которые предпринимает министерство, позволили «в разы» нарастить объемы транзита белорусских экспортных грузов через Россию, отмечал Полищук.

Летом прошлого года премьер-министр республики Роман Головченко сообщил о планах создания порта на северо-западе России. Головченко рассказывал, что речь идет о всех видах грузов: удобрениях, лесных и накатных грузах, а также контейнерных перевозках. Премьер не стал уточнять, в каком порту, во сколько обойдется проект и как долго он будет реализовываться. При этом прогнозировал старт проекта до конца 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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