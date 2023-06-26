Белоруссия не планирует создание единого порта в России

«То, что мы сегодня не складываем яйца в одну корзину и не зацикливаемся на одном базовом <...> порте, это, наверное, правильная стратегия, и мы будем ее поддерживать», – уточнил посол. Кроме того, за последние 1,5 года порты в России смогли заменить для экспорта Белоруссии ранее использовавшиеся порты в странах Балтии, которые стали закрыты для республики в результате введенных западных санкций.