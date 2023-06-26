Белоруссия не планирует создание единого порта в России
Белоруссия не планирует создание единого порта в России, но будет пользоваться сетью морских портов в стране. Об этом в интервью «РИА Новости» заявил посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой.
«На самом деле я бы сейчас не говорил о некоем одном базовом порте для Белоруссии. Сегодня мы активно используем инфраструктуру 19 российских портов: от Санкт-Петербурга до Каспия. И мне такая диверсификация, если честно, нравится», – сообщил Крутой.
Он отметил, что Белоруссии нужны терминалы для экспорта «того же калия или нефтепродуктов», однако «и здесь тоже есть несколько вариантов», в частности использование портов от Санкт-Петербурга до Мурманска.
«То, что мы сегодня не складываем яйца в одну корзину и не зацикливаемся на одном базовом <...> порте, это, наверное, правильная стратегия, и мы будем ее поддерживать», – уточнил посол. Кроме того, за последние 1,5 года порты в России смогли заменить для экспорта Белоруссии ранее использовавшиеся порты в странах Балтии, которые стали закрыты для республики в результате введенных западных санкций.
В феврале руководитель Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук в интервью агентству рассказал, что петербургский морской порт «Бронка» может быть передан Белоруссии. Тогда он заявил, что мощность перегрузочного комплекса равняется 3,2 млн т ежегодно, а проектная мощность достигает 20,7 млн т/год. Шаги, которые предпринимает министерство, позволили «в разы» нарастить объемы транзита белорусских экспортных грузов через Россию, отмечал Полищук.
Летом прошлого года премьер-министр республики Роман Головченко сообщил о планах создания порта на северо-западе России. Головченко рассказывал, что речь идет о всех видах грузов: удобрениях, лесных и накатных грузах, а также контейнерных перевозках. Премьер не стал уточнять, в каком порту, во сколько обойдется проект и как долго он будет реализовываться. При этом прогнозировал старт проекта до конца 2022 г.