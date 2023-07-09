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Общество

Украинская православная церковь заявила о захвате храма в Хмельницкой области

Ведомости

В городе Нетешин Хмельницкой области сторонники Православной церкви Украины (ПЦУ) осквернили храм в честь иконы Божией Матери «Неопалимая Купина», группа рейдеров пришла в собор во время литургии, сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба канонической Украинской православной церкви (УПЦ) со ссылкой на верующих. 

«Рейдерские действия сторонников ПЦУ сопровождались откровенно кощунственными действиями и высказываниями, фактически заключающими в себе посягательства на территориальную целостность Украины», – говорится в сообщении.

В УПЦ рассказали, что после завершения богослужения настоятель храма протоиерей Виктор Тишкун и священнослужители собора пытались поговорить с активистами, но те «выкрикивали оскорбительные лозунги и издевались над православными священнослужителями и верующими».

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Сторонники ПЦУ, как утверждается, «кричали, хлопали в ладоши, устраивали толкотню и применяли физическую силу в отношении прихожан». Все это происходило в присутствии и «при непосредственном участии» гендиректора Хмельницкой АЭС Андрея Козюры, местных властей и клириков ПЦУ. Кроме того, в храме находились сотрудники полиции, но они «фактически оказывали содействие активистам в их незаконных действиях», говорится в сообщении.

Православная церковь на Украине представлена двумя организациями: это каноническая УПЦ – самоуправляемая автономная церковь в составе Московского патриархата и Православная церковь Украины (ПЦУ). ПЦУ образовалась в 2018 г. в результате слияния самопровозглашенных УПЦ Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. РПЦ ее создание не признала, но томос об автокефалии в 2019 г. подписал патриарх Константинопольский Варфоломей.

Тогда же Верховная рада Украины приняла закон о смене подчиненности украинских приходов, который регламентирует переход церковной общины из юрисдикции одной церкви в другую – десятки приходов, в основном на западе страны, перешли в ПЦУ. С начала боевых действий на Украине радикалы усилили давление на православную церковь, некоторые храмы УПЦ были полностью разрушены, а другие захвачены при попустительстве правоохранителей.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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