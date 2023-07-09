Украинская православная церковь заявила о захвате храма в Хмельницкой области
В городе Нетешин Хмельницкой области сторонники Православной церкви Украины (ПЦУ) осквернили храм в честь иконы Божией Матери «Неопалимая Купина», группа рейдеров пришла в собор во время литургии, сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба канонической Украинской православной церкви (УПЦ) со ссылкой на верующих.
«Рейдерские действия сторонников ПЦУ сопровождались откровенно кощунственными действиями и высказываниями, фактически заключающими в себе посягательства на территориальную целостность Украины», – говорится в сообщении.
В УПЦ рассказали, что после завершения богослужения настоятель храма протоиерей Виктор Тишкун и священнослужители собора пытались поговорить с активистами, но те «выкрикивали оскорбительные лозунги и издевались над православными священнослужителями и верующими».
Сторонники ПЦУ, как утверждается, «кричали, хлопали в ладоши, устраивали толкотню и применяли физическую силу в отношении прихожан». Все это происходило в присутствии и «при непосредственном участии» гендиректора Хмельницкой АЭС Андрея Козюры, местных властей и клириков ПЦУ. Кроме того, в храме находились сотрудники полиции, но они «фактически оказывали содействие активистам в их незаконных действиях», говорится в сообщении.
Православная церковь на Украине представлена двумя организациями: это каноническая УПЦ – самоуправляемая автономная церковь в составе Московского патриархата и Православная церковь Украины (ПЦУ). ПЦУ образовалась в 2018 г. в результате слияния самопровозглашенных УПЦ Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. РПЦ ее создание не признала, но томос об автокефалии в 2019 г. подписал патриарх Константинопольский Варфоломей.
Тогда же Верховная рада Украины приняла закон о смене подчиненности украинских приходов, который регламентирует переход церковной общины из юрисдикции одной церкви в другую – десятки приходов, в основном на западе страны, перешли в ПЦУ. С начала боевых действий на Украине радикалы усилили давление на православную церковь, некоторые храмы УПЦ были полностью разрушены, а другие захвачены при попустительстве правоохранителей.