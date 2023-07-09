Украинская православная церковь заявила о захвате храма в Хмельницкой области

Тогда же Верховная рада Украины приняла закон о смене подчиненности украинских приходов, который регламентирует переход церковной общины из юрисдикции одной церкви в другую – десятки приходов, в основном на западе страны, перешли в ПЦУ. С начала боевых действий на Украине радикалы усилили давление на православную церковь, некоторые храмы УПЦ были полностью разрушены, а другие захвачены при попустительстве правоохранителей.