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В Вильнюсе приземлился «самолет Судного дня» перед началом саммита НАТО

Ведомости

В Вильнюсе, где 11 июля начнется саммит НАТО, приземлился американский «самолет Судного дня» Boeing 747-E4B, следует из данных сервиса Flightradar24.

Борт вылетел 10 июля из штата Мэриленд, где расположена авиабаза Эндрюс, и приземлился в столице Литвы в 04:11 по местному времени (совпадает с мск).

Е-4В называют «самолетами Судного дня». Они могут быть задействованы в случае ядерной войны, если наземные структуры управления будут уничтожены. Они предназначены для президента, министра обороны США и начальников штабов вооруженных сил.

Boeing 747-E4B представляет собой модифицированную версию дальнемагистрального лайнера Boeing 747. Он спроектирован таким образом, чтобы противостоять электромагнитному импульсу, поэтому у него нет окон, пишет Newsweek. Внутри самолета есть зона командования, звукоизолированный конференц-зал, комнаты для брифингов, зона связи и зона отдыха. Воздушное судно может вместить до 112 человек.

Саммит НАТО пройдет с 11 по 12 июля в Вильнюсе. Президент США Джо Байден уже прибыл в столицу Литвы 10 июля. Предполагается, что во время этого мероприятия будет принят ряд важных решений, в том числе будет обсуждаться вступление Украины в НАТО.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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