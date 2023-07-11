В Вильнюсе приземлился «самолет Судного дня» перед началом саммита НАТО
В Вильнюсе, где 11 июля начнется саммит НАТО, приземлился американский «самолет Судного дня» Boeing 747-E4B, следует из данных сервиса Flightradar24.
Борт вылетел 10 июля из штата Мэриленд, где расположена авиабаза Эндрюс, и приземлился в столице Литвы в 04:11 по местному времени (совпадает с мск).
Е-4В называют «самолетами Судного дня». Они могут быть задействованы в случае ядерной войны, если наземные структуры управления будут уничтожены. Они предназначены для президента, министра обороны США и начальников штабов вооруженных сил.
Boeing 747-E4B представляет собой модифицированную версию дальнемагистрального лайнера Boeing 747. Он спроектирован таким образом, чтобы противостоять электромагнитному импульсу, поэтому у него нет окон, пишет Newsweek. Внутри самолета есть зона командования, звукоизолированный конференц-зал, комнаты для брифингов, зона связи и зона отдыха. Воздушное судно может вместить до 112 человек.
Саммит НАТО пройдет с 11 по 12 июля в Вильнюсе. Президент США Джо Байден уже прибыл в столицу Литвы 10 июля. Предполагается, что во время этого мероприятия будет принят ряд важных решений, в том числе будет обсуждаться вступление Украины в НАТО.