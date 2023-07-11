В Вильнюсе приземлился «самолет Судного дня» перед началом саммита НАТО

Саммит НАТО пройдет с 11 по 12 июля в Вильнюсе. Президент США Джо Байден уже прибыл в столицу Литвы 10 июля. Предполагается, что во время этого мероприятия будет принят ряд важных решений, в том числе будет обсуждаться вступление Украины в НАТО.