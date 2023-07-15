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Балицкий заявил о напряженной ситуации на рубежах Запорожской области

Ведомости

В Запорожской области складывается напряженная ситуация, украинские военные попытались провести разведку на севере села Дорожнянка, зафиксированы также две диверсионно-разведывательные группы (ДРГ), сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

Глава региона в своем Telegram-канале рассказал, что пообщался с представителями подразделений, которые «стоят на защите рубежей» Запорожской области.

«Ситуация напряженная, противник стянул пехоту к так называемой серой зоне контрудара ВСУ, где стоят подразделения 58 армии и батальона Судоплатова», – написал он.

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По его данным, утром 15 июля противник предпринял попытку провести разведку на севере Дорожнянки, но российские подразделения открыли минометный огонь, ВСУ отошли в направлении Гуляйполя. Кроме того, на ореховском направлении были зафиксированы две ДРГ численностью до 12 человек каждая. Группы выдвигались в направлении Степового и Пятихаток, их ликвидировали.

«Противник понес существенные потери в человеческой силе и откатился назад», – подчеркнул Балицкий.

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В начале июля член главного совета администрации области Владимир Рогов сообщил, что Вооруженные силы (ВС) России перешли к активной обороне с контратаками в Запорожской области. 2 июля Рогов заявил, что ВСУ готовятся ко второму этапу масштабного контрнаступления в Запорожской области в ближайшие дни. По его словам, противник может сосредоточить главный удар для прорыва на любом из участков фронта от Васильевского направления до Времевского выступа.

Российские власти утверждают, что ВСУ ведут наступательные действия с 4 июня. В Кремле заявляли, что контрнаступление ВСУ «захлебывается». Президент РФ Владимир Путин 9 июня подчеркнул, что украинской армии не удается добиться поставленных целей ни на одном участке.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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