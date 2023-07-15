Балицкий заявил о напряженной ситуации на рубежах Запорожской области

По его данным, утром 15 июля противник предпринял попытку провести разведку на севере Дорожнянки, но российские подразделения открыли минометный огонь, ВСУ отошли в направлении Гуляйполя. Кроме того, на ореховском направлении были зафиксированы две ДРГ численностью до 12 человек каждая. Группы выдвигались в направлении Степового и Пятихаток, их ликвидировали.