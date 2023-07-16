Власти Косова заявили о получении турецких беспилотников Bayraktar
Вооруженные силы Косова закупили у Турции беспилотники Bayraktar TB2, заявил премьер-министр непризнанной республики Альбин Курти в Facebook (принадлежат Meta, соцсеть признана в РФ экстремистской и запрещена).
«Мы пополнили арсенал нашей армии беспилотниками Bayraktar TB2, которые мы как правительство закупили в Турции. За два года правления мы увеличили численность армии более чем на 80%, а бюджет армии – более чем на 100%», – написал Курти.
В конце июня президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград считает неприемлемыми поставки Приштине турецких вооружений. Он сообщил, что республика отказалась покупать у Анкары беспилотники, поскольку они отдали их Косову. Сербия в течение пяти месяцев получит «от нескольких сотен до тысячи дронов-камикадзе», которые власти заказывали на Ближнем Востоке. О планах Сербии закупить турецкие беспилотники Bayraktar Вучич заявил в апреле прошлого года.
В середине июля текущего года Сербия приостановила экспорт вооружений из страны на 30 дней, писало агентство Associated Press (AP) со ссылкой на заявление министра обороны республики Милоша Вучевича. Введение ограничений связано с обеспечением нужд сербской армии, а также с повышением боеготовности Сербии на фоне возникшей напряженности.
Bayraktar TB2 — ударный оперативно-тактический средневысотный беспилотный летательный аппарат с большой продолжительностью полета. Вооруженный дрон способен находиться в воздухе от 12 до 24 часов и поражать цели на расстоянии до 8 км.