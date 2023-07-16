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Власти Косова заявили о получении турецких беспилотников Bayraktar

Ведомости

Вооруженные силы Косова закупили у Турции беспилотники Bayraktar TB2, заявил премьер-министр непризнанной республики Альбин Курти в Facebook (принадлежат Meta, соцсеть признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Мы пополнили арсенал нашей армии беспилотниками Bayraktar TB2, которые мы как правительство закупили в Турции. За два года правления мы увеличили численность армии более чем на 80%, а бюджет армии – более чем на 100%», – написал Курти.

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В конце июня президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград считает неприемлемыми поставки Приштине турецких вооружений. Он сообщил, что республика отказалась покупать у Анкары беспилотники, поскольку они отдали их Косову. Сербия в течение пяти месяцев получит «от нескольких сотен до тысячи дронов-камикадзе», которые власти заказывали на Ближнем Востоке. О планах Сербии закупить турецкие беспилотники Bayraktar Вучич заявил в апреле прошлого года. 

В середине июля текущего года Сербия приостановила экспорт вооружений из страны на 30 дней, писало агентство Associated Press (AP) со ссылкой на заявление министра обороны республики Милоша Вучевича. Введение ограничений связано с обеспечением нужд сербской армии, а также с повышением боеготовности Сербии на фоне возникшей напряженности. 

Bayraktar TB2 — ударный оперативно-тактический средневысотный беспилотный летательный аппарат с большой продолжительностью полета. Вооруженный дрон способен находиться в воздухе от 12 до 24 часов и поражать цели на расстоянии до 8 км.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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