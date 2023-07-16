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Политика

В Турции выразили надежду на продление зерновой сделки

Ведомости

Турция надеется на продление срока действия зерновой сделки и прилагает максимальные усилия для достижения соответствующих договоренностей, заявил вице-президент страны Джевдет Йылмаз местным СМИ.

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«Если бы это [соглашение о черноморской зерновой инициативе] не было достигнуто, цены на продовольствие в мире сегодня были бы совсем в другом измерении. Наш президент [Реджеп Эрдоган] проделал здесь огромную работу не только в экономическом, но и в гуманитарном плане. Убедив обе стороны, он выступил с важной инициативой. Мы продолжаем наши усилия по ее продолжению в предстоящий период… Я надеюсь, что будут положительные результаты», – заявил турецкий политик (цитата по «РИА Новости»)

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15 июля президент России Владимир Путин в разговоре с лидером ЮАР Сирилом Рамафозой заявил, что обязательства об устранении препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений остаются невыполненными. По его словам, главная цель зерновой сделки – поставки зерна нуждающимся странам, в том числе в Африке, – так и не была реализована.

В Кремле ранее заявляли, что Россия может выйти из зерновой сделки по ее окончании 17 июля. Российская часть договоренностей по зерновой сделке по-прежнему не выполняется, среди них –  подключение Россельхозбанка к SWIFT, поставки сельхозтехники и запчастей, реанимирование аммиакопровода, разблокировка транспортной логистики и страхования, а также разморозка активов российских компаний.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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