В Турции выразили надежду на продление зерновой сделки

«Если бы это [соглашение о черноморской зерновой инициативе] не было достигнуто, цены на продовольствие в мире сегодня были бы совсем в другом измерении. Наш президент [Реджеп Эрдоган] проделал здесь огромную работу не только в экономическом, но и в гуманитарном плане. Убедив обе стороны, он выступил с важной инициативой. Мы продолжаем наши усилия по ее продолжению в предстоящий период… Я надеюсь, что будут положительные результаты», – заявил турецкий политик (цитата по «РИА Новости»)