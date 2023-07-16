В Турции выразили надежду на продление зерновой сделки
Турция надеется на продление срока действия зерновой сделки и прилагает максимальные усилия для достижения соответствующих договоренностей, заявил вице-президент страны Джевдет Йылмаз местным СМИ.
«Если бы это [соглашение о черноморской зерновой инициативе] не было достигнуто, цены на продовольствие в мире сегодня были бы совсем в другом измерении. Наш президент [Реджеп Эрдоган] проделал здесь огромную работу не только в экономическом, но и в гуманитарном плане. Убедив обе стороны, он выступил с важной инициативой. Мы продолжаем наши усилия по ее продолжению в предстоящий период… Я надеюсь, что будут положительные результаты», – заявил турецкий политик (цитата по «РИА Новости»)
15 июля президент России Владимир Путин в разговоре с лидером ЮАР Сирилом Рамафозой заявил, что обязательства об устранении препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений остаются невыполненными. По его словам, главная цель зерновой сделки – поставки зерна нуждающимся странам, в том числе в Африке, – так и не была реализована.
В Кремле ранее заявляли, что Россия может выйти из зерновой сделки по ее окончании 17 июля. Российская часть договоренностей по зерновой сделке по-прежнему не выполняется, среди них – подключение Россельхозбанка к SWIFT, поставки сельхозтехники и запчастей, реанимирование аммиакопровода, разблокировка транспортной логистики и страхования, а также разморозка активов российских компаний.