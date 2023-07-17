Владимир Путин встретился с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым

«Но в целом мы понимаем, что у нас где-то 16 000 ветеранов боевых действий, и если [реабилитационный центр] на 150 койко-мест, в принципе, для них это будет очень удобно. Мы сделали в живописном месте, приобрели, это город Саянск, 300 км. У нас там и железнодорожный транспорт, и автобусы будут ходить, мы будем это делать», – рассказал он президенту. Путин попросил «продолжать эту работу активно».