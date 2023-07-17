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Владимир Путин встретился с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым

Ведомости

Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым, сообщила пресс-служба Кремля.

На встрече Кобзев отчитался о социально-экономическом развитии региона, строительстве воздушных судов МС-21 на Иркутском авиазаводе, реализации проекта Восточного полигона с РЖД, реабилитационном центре для участников спецоперации в Саянске, уровне безработицы и др.

Губернатор Иркутской области сообщил, что регион приобрел находящееся в «неудовлетворительном состоянии» здание, где планируется разместить центр реабилитации военнослужащих. По его словам, объем инвестиций в его реконструкцию составит около 1 млрд руб.

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«Но в целом мы понимаем, что у нас где-то 16 000 ветеранов боевых действий, и если [реабилитационный центр] на 150 койко-мест, в принципе, для них это будет очень удобно. Мы сделали в живописном месте, приобрели, это город Саянск, 300 км. У нас там и железнодорожный транспорт, и автобусы будут ходить, мы будем это делать», – рассказал он президенту. Путин попросил «продолжать эту работу активно».

Также Кобзев рассказал, что в Иркутской области был открыт филиал фонда «Защитники Отечества», а его заместитель находится в зоне проведения спецоперации и курирует работу с воинскими частями.

Губернатор также рассказал про состояние медицины в регионе. По словам губернатора, в регионе оборудуются фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), а также рассказал о медучилищах, которые выпускают «в целом по 100–200 человек».

12 июля министр здравоохранения Михаил Мурашко на встрече с Путиным сообщил о программе «Цифровой ФАП», которая позволяет фельдшерам «посоветоваться» с пациентом. Кроме того, около 35 000 ФАПов получили лицензии согласно поручению президента. Мирушако также отмечал, что в рамках модернизации первичного звена было построено и создано порядка 4000 новых объектов, в их числе поликлиники и ФАПы. Также было отремонтировано 2800 медорганизаций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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