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ЕСПЧ отклонил иск России о нарушении прав человека на Украине

Ведомости

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил иск России против Украины о нарушении Европейской конвенции о правах человека со стороны Киева с 2014 г. Об этом сообщили в суде.

«Суд принял решение исключить дело Россия против Украины из своего списка дел. <…> Суд пришел к выводу, что правительство России больше не желает рассматривать их заявление, поскольку оно неоднократно не отвечало на корреспонденцию», – говорится в пресс-релизе инстанции.

В иске Россия утверждала, что Украина с 2014 г. систематически нарушает права человека, и обвиняла Киев в убийствах, похищениях, насильственном перемещении людей, а также в ограничении использования русского языка. Помимо этого, в жалобе отмечалось, что Украина перекрыла подачу воды в Крым через Крымский канал. Также российское правительство настаивало на ответственности Киева за гибель пассажиров рейса MH17 Malaysia Airlines в июле 2014 г., так как Украина не закрыла воздушное пространство.

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В решении суда говорится, что Россия не ответила на ряд запросов и не участвовала в разбирательстве с момента прекращения членства в Совете Европы, не предоставила переводов документов, которые были на русском языке. Также, как утверждается в документе, Москва не ответила на вопрос, намерено ли российское правительство продолжать разбирательство. В связи с этим ЕСПЧ решил, что российские власти больше не хотят, чтобы их заявление против Украины было рассмотрено. Однако в документе говорится, что суд продолжает рассматривать 8500 индивидуальных жалоб, которые частично совпадают с российскими заявлениями, о событиях с 2014 г. в Крыму и Восточной Украине.

Россия с 16 сентября 2022 г. перестала являться стороной Европейской конвенции по правам человека и вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ. Соответствующую резолюцию суд выпустил в марте после прекращения членства РФ в Совете Европы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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