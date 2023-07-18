ЕСПЧ отклонил иск России о нарушении прав человека на Украине

В решении суда говорится, что Россия не ответила на ряд запросов и не участвовала в разбирательстве с момента прекращения членства в Совете Европы, не предоставила переводов документов, которые были на русском языке. Также, как утверждается в документе, Москва не ответила на вопрос, намерено ли российское правительство продолжать разбирательство. В связи с этим ЕСПЧ решил, что российские власти больше не хотят, чтобы их заявление против Украины было рассмотрено. Однако в документе говорится, что суд продолжает рассматривать 8500 индивидуальных жалоб, которые частично совпадают с российскими заявлениями, о событиях с 2014 г. в Крыму и Восточной Украине.