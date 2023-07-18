ЕСПЧ отклонил иск России о нарушении прав человека на Украине
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил иск России против Украины о нарушении Европейской конвенции о правах человека со стороны Киева с 2014 г. Об этом сообщили в суде.
«Суд принял решение исключить дело Россия против Украины из своего списка дел. <…> Суд пришел к выводу, что правительство России больше не желает рассматривать их заявление, поскольку оно неоднократно не отвечало на корреспонденцию», – говорится в пресс-релизе инстанции.
В иске Россия утверждала, что Украина с 2014 г. систематически нарушает права человека, и обвиняла Киев в убийствах, похищениях, насильственном перемещении людей, а также в ограничении использования русского языка. Помимо этого, в жалобе отмечалось, что Украина перекрыла подачу воды в Крым через Крымский канал. Также российское правительство настаивало на ответственности Киева за гибель пассажиров рейса MH17 Malaysia Airlines в июле 2014 г., так как Украина не закрыла воздушное пространство.
В решении суда говорится, что Россия не ответила на ряд запросов и не участвовала в разбирательстве с момента прекращения членства в Совете Европы, не предоставила переводов документов, которые были на русском языке. Также, как утверждается в документе, Москва не ответила на вопрос, намерено ли российское правительство продолжать разбирательство. В связи с этим ЕСПЧ решил, что российские власти больше не хотят, чтобы их заявление против Украины было рассмотрено. Однако в документе говорится, что суд продолжает рассматривать 8500 индивидуальных жалоб, которые частично совпадают с российскими заявлениями, о событиях с 2014 г. в Крыму и Восточной Украине.
Россия с 16 сентября 2022 г. перестала являться стороной Европейской конвенции по правам человека и вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ. Соответствующую резолюцию суд выпустил в марте после прекращения членства РФ в Совете Европы.