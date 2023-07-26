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Политика

НАТО усилит разведку в Черном море после выхода России из зерновой сделки

Ведомости

После прекращения действия зерновой сделки Североатлантический альянс усилит разведку в регионе Черного моря, в том числе с помощью беспилотников, говорится в заявлении по итогам совета Украина – НАТО.

Альянс и его члены, как пишет со ссылкой на документ «РИА Новости», «наращивают наблюдение и разведку в Черноморском регионе, в том числе посредством морских патрульных самолетов и беспилотных летательных аппаратов».

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По информации альянса, присутствие НАТО в регионе увеличили еще в прошлом году, в том числе за счет двух новых многонациональных боевых групп в Болгарии и Румынии.

Ранее стало известно, что Столтенберг 26 июля проведет заседание совета Украина – НАТО по просьбе Киева. В альянсе уточнили, что цель встречи состоит в том, чтобы «проконсультироваться по последним событиям и обсудить транспортировку украинских зерновых через Черное море». Россия покинула зерновую инициативу, которая была подписана 22 июля 2022 г. представителями Турции, ООН, России и Украины, 17 июля. В Кремле объяснили это невыполнением второй части соглашения, которая касается в том числе отмены ограничений на поставки российской продукции. В то же время президент РФ Владимир Путин отмечал, что сделка может быть возобновлена в случае выполнения требований России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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