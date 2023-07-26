НАТО усилит разведку в Черном море после выхода России из зерновой сделки
После прекращения действия зерновой сделки Североатлантический альянс усилит разведку в регионе Черного моря, в том числе с помощью беспилотников, говорится в заявлении по итогам совета Украина – НАТО.
Альянс и его члены, как пишет со ссылкой на документ «РИА Новости», «наращивают наблюдение и разведку в Черноморском регионе, в том числе посредством морских патрульных самолетов и беспилотных летательных аппаратов».
По информации альянса, присутствие НАТО в регионе увеличили еще в прошлом году, в том числе за счет двух новых многонациональных боевых групп в Болгарии и Румынии.
Ранее стало известно, что Столтенберг 26 июля проведет заседание совета Украина – НАТО по просьбе Киева. В альянсе уточнили, что цель встречи состоит в том, чтобы «проконсультироваться по последним событиям и обсудить транспортировку украинских зерновых через Черное море». Россия покинула зерновую инициативу, которая была подписана 22 июля 2022 г. представителями Турции, ООН, России и Украины, 17 июля. В Кремле объяснили это невыполнением второй части соглашения, которая касается в том числе отмены ограничений на поставки российской продукции. В то же время президент РФ Владимир Путин отмечал, что сделка может быть возобновлена в случае выполнения требований России.