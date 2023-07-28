Путин заявил о тесных узах дружбы между Россией и Африкой

В ночь на 27 июля военные Нигера в эфире национального телевидения объявили об отстранении президента Мохамеда Базума и о закрытии границ страны с 26 июля. Во время своего выступления полковник Амаду Абдраман объяснил действия военных необходимостью «положить конец режиму из-за ухудшения ситуации с безопасностью и плохого управления». Абдраман предостерег иностранные государства от вмешательства.