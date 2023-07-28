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Путин заявил о тесных узах дружбы между Россией и Африкой

Ведомости

Президент России Владимир Путин во время пленарного заседания саммита «Россия – Африка» заявил, что Россию и Африку связывают тесные узы дружбы.

«Россию и Африку связывают традиционно крепкие узы дружбы и тесные взаимовыгодные отношения, основы которых закладывались еще в середине прошлого века в годы борьбы народов Африканского континента за свою свободу. На протяжении десятилетий нами неизменно оказывалась поддержка в тяжелом противостоянии стран Африки колониальному игу», – сказал Путин.

По словам российского президента, Россия готова содействовать в урегулировании на африканском континенте и готова обучать военных и обмениваться опытом по правоохранительной линии.

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В рамках второго саммита «Россия – Африка» министр иностранных дел Сергей Лавров давал оценку произошедшему в Нигере военному перевороту. Он заявлял, что РФ не поддерживает его и призывает восстановить в этой стране конституционный порядок.

В ночь на 27 июля военные Нигера в эфире национального телевидения объявили об отстранении президента Мохамеда Базума и о закрытии границ страны с 26 июля. Во время своего выступления полковник Амаду Абдраман объяснил действия военных необходимостью «положить конец режиму из-за ухудшения ситуации с безопасностью и плохого управления». Абдраман предостерег иностранные государства от вмешательства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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