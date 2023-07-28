Путин заявил о тесных узах дружбы между Россией и Африкой
Президент России Владимир Путин во время пленарного заседания саммита «Россия – Африка» заявил, что Россию и Африку связывают тесные узы дружбы.
«Россию и Африку связывают традиционно крепкие узы дружбы и тесные взаимовыгодные отношения, основы которых закладывались еще в середине прошлого века в годы борьбы народов Африканского континента за свою свободу. На протяжении десятилетий нами неизменно оказывалась поддержка в тяжелом противостоянии стран Африки колониальному игу», – сказал Путин.
По словам российского президента, Россия готова содействовать в урегулировании на африканском континенте и готова обучать военных и обмениваться опытом по правоохранительной линии.
В рамках второго саммита «Россия – Африка» министр иностранных дел Сергей Лавров давал оценку произошедшему в Нигере военному перевороту. Он заявлял, что РФ не поддерживает его и призывает восстановить в этой стране конституционный порядок.
В ночь на 27 июля военные Нигера в эфире национального телевидения объявили об отстранении президента Мохамеда Базума и о закрытии границ страны с 26 июля. Во время своего выступления полковник Амаду Абдраман объяснил действия военных необходимостью «положить конец режиму из-за ухудшения ситуации с безопасностью и плохого управления». Абдраман предостерег иностранные государства от вмешательства.