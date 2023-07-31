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ТАСС сообщил об испытании нового комплекса для борьбы с дронами

Ведомости

В зоне спецоперации прошло испытание нового комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с беспилотниками разных типов «Сапфир». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Комплекс "Сапфир" испытали в зоне спецоперации, использовали для прикрытия от налета беспилотников частей, которые возводили инженерные сооружения. Комплекс показал себя очень хорошо, без него ребята на выполнение задач не выезжали», – рассказал собеседник агентства.

«Сапфир» предназначен для охраны объектов от беспилотников. Во время работы система РЭБ обнаруживает цель, определяет, является ли она враждебной, и классифицирует беспилотник в зависимости от степени его опасности для охраняемого объекта. После этого «Сапфир» подает сигнал тревоги и начинает подавлять беспилотник.

По информации ТАСС, комплекс может обнаружить дроны на расстоянии до 30 км и начать воздействовать на их – до 5 км. Помимо этого, «Сапфир» может подавлять наземные станции управления беспилотником. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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