ТАСС сообщил об испытании нового комплекса для борьбы с дронами

«Сапфир» предназначен для охраны объектов от беспилотников. Во время работы система РЭБ обнаруживает цель, определяет, является ли она враждебной, и классифицирует беспилотник в зависимости от степени его опасности для охраняемого объекта. После этого «Сапфир» подает сигнал тревоги и начинает подавлять беспилотник.