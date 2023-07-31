ТАСС сообщил об испытании нового комплекса для борьбы с дронами
В зоне спецоперации прошло испытание нового комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с беспилотниками разных типов «Сапфир». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
«Комплекс "Сапфир" испытали в зоне спецоперации, использовали для прикрытия от налета беспилотников частей, которые возводили инженерные сооружения. Комплекс показал себя очень хорошо, без него ребята на выполнение задач не выезжали», – рассказал собеседник агентства.
«Сапфир» предназначен для охраны объектов от беспилотников. Во время работы система РЭБ обнаруживает цель, определяет, является ли она враждебной, и классифицирует беспилотник в зависимости от степени его опасности для охраняемого объекта. После этого «Сапфир» подает сигнал тревоги и начинает подавлять беспилотник.
По информации ТАСС, комплекс может обнаружить дроны на расстоянии до 30 км и начать воздействовать на их – до 5 км. Помимо этого, «Сапфир» может подавлять наземные станции управления беспилотником.