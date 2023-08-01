Шойгу заявил о готовности помогать Алжиру повышать боевые возможности

Шанегриха отметил память Алжира о позиции СССР в алжирской революции и о помощи России в укреплении обороноспособности республики. «[Обороноспособность] позволит нам превосходить возможные потенциальные угрозы, с которыми мы сталкиваемся, и опасности во всех условиях и во всех вызовах, с которыми сталкивается в настоящее время в XXI в. наше государство. Беря во внимание то, что это все поддерживается западным деструктивным поведением», – отметил он в ходе переговоров.