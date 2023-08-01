Шойгу заявил о готовности помогать Алжиру повышать боевые возможности
Министр обороны России Сергей Шойгу и начальник штаба Национальной народной армии Алжира Саид Шанегриха провели переговоры. Об этом сообщили в российском военном ведомстве.
Шойгу отметил, что Россия заинтересована в лидирующей позиции Алжира в укреплении региональной безопасности на севере Африки. «Со своей стороны Минобороны России готово способствовать повышению боевых возможностей алжирских вооруженных сил», – отметил министр. Он также добавил, что Москва всегда поддерживала право государств принимать суверенные решения по всем вопросам, в том числе в области национальной безопасности.
Шанегриха отметил память Алжира о позиции СССР в алжирской революции и о помощи России в укреплении обороноспособности республики. «[Обороноспособность] позволит нам превосходить возможные потенциальные угрозы, с которыми мы сталкиваемся, и опасности во всех условиях и во всех вызовах, с которыми сталкивается в настоящее время в XXI в. наше государство. Беря во внимание то, что это все поддерживается западным деструктивным поведением», – отметил он в ходе переговоров.
Помимо этого Шойгу напомнил, что между странами была подписана декларация об углубленном стратегическом партнерстве. Это «ясный сигнал» миру о том, что Россия и Алжир планируют проводить независимую внешнюю политику и отстаивать свои национальные интересы, подчеркнул Шойгу.
В июне президент России Владимир встретился с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном. По итогам переговоров они подписали декларацию об углубленном стратегическом партнерстве двух стран. Помимо этого лидеры России и Алжира договорились о сотрудничестве в области использования космического пространства в мирных целях, подписав соответствующее соглашение. Тогда же Теббун поблагодарил Россию за поставки оружия, так как это позволяет сохранить независимость страны.