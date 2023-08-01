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Политика

Шойгу заявил о готовности помогать Алжиру повышать боевые возможности

Ведомости

Министр обороны России Сергей Шойгу и начальник штаба Национальной народной армии Алжира Саид Шанегриха провели переговоры. Об этом сообщили в российском военном ведомстве.

Шойгу отметил, что Россия заинтересована в лидирующей позиции Алжира в укреплении региональной безопасности на севере Африки. «Со своей стороны Минобороны России готово способствовать повышению боевых возможностей алжирских вооруженных сил», – отметил министр. Он также добавил, что Москва всегда поддерживала право государств принимать суверенные решения по всем вопросам, в том числе в области национальной безопасности.

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Шанегриха отметил память Алжира о позиции СССР в алжирской революции и о помощи России в укреплении обороноспособности республики. «[Обороноспособность] позволит нам превосходить возможные потенциальные угрозы, с которыми мы сталкиваемся, и опасности во всех условиях и во всех вызовах, с которыми сталкивается в настоящее время в XXI в. наше государство. Беря во внимание то, что это все поддерживается западным деструктивным поведением», – отметил он в ходе переговоров.

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Помимо этого Шойгу напомнил, что между странами была подписана декларация об углубленном стратегическом партнерстве. Это «ясный сигнал» миру о том, что Россия и Алжир планируют проводить независимую внешнюю политику и отстаивать свои национальные интересы, подчеркнул Шойгу.

В июне президент России Владимир встретился с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном. По итогам переговоров они подписали декларацию об углубленном стратегическом партнерстве двух стран. Помимо этого лидеры России и Алжира договорились о сотрудничестве в области использования космического пространства в мирных целях, подписав соответствующее соглашение. Тогда же Теббун поблагодарил Россию за поставки оружия, так как это позволяет сохранить независимость страны.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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