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Политика

У Кремля нет надежд на изменение отношений с Британией после смены посла

Ведомости

У Кремля нет надежды, что смена посла Великобритании в России позволит перевести отношения двух стран в конструктивное русло. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, есть ли в Кремле надежды, что с новым послом отношения могут перейти к конструктиву, Песков заявил: «Нет, никаких».

Ранее по теме: МИД Великобритании объявил о смене посла в России

2 августа правительство Великобритании сообщило, что послом в России с ноября станет кадровый дипломат Найджел Кейси, который работает в МИД Великобритании с 1991 г. В течение почти двух лет, с мая 2021 по январь 2023 г., он был специальным представителем премьер-министра по Афганистану и Пакистану. Вместе с тем он возглавлял Управление Афганистана и Пакистана (APD) в МИД Великобритании. Кейси уже работал в Москве с 2003 по 2006 г., тогда он занимал должность первого секретаря посольства Великобритании в России.

Действующий посол Дебора Броннерт перейдет на другую дипломатическую должность. Она занимала пост британского посла с 2020 г., сменив на этом посту Лори Бристоу, который был послом в России в течение четырех лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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