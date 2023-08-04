У Кремля нет надежд на изменение отношений с Британией после смены посла

2 августа правительство Великобритании сообщило, что послом в России с ноября станет кадровый дипломат Найджел Кейси, который работает в МИД Великобритании с 1991 г. В течение почти двух лет, с мая 2021 по январь 2023 г., он был специальным представителем премьер-министра по Афганистану и Пакистану. Вместе с тем он возглавлял Управление Афганистана и Пакистана (APD) в МИД Великобритании. Кейси уже работал в Москве с 2003 по 2006 г., тогда он занимал должность первого секретаря посольства Великобритании в России.