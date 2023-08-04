У Кремля нет надежд на изменение отношений с Британией после смены посла
У Кремля нет надежды, что смена посла Великобритании в России позволит перевести отношения двух стран в конструктивное русло. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос, есть ли в Кремле надежды, что с новым послом отношения могут перейти к конструктиву, Песков заявил: «Нет, никаких».
2 августа правительство Великобритании сообщило, что послом в России с ноября станет кадровый дипломат Найджел Кейси, который работает в МИД Великобритании с 1991 г. В течение почти двух лет, с мая 2021 по январь 2023 г., он был специальным представителем премьер-министра по Афганистану и Пакистану. Вместе с тем он возглавлял Управление Афганистана и Пакистана (APD) в МИД Великобритании. Кейси уже работал в Москве с 2003 по 2006 г., тогда он занимал должность первого секретаря посольства Великобритании в России.
Действующий посол Дебора Броннерт перейдет на другую дипломатическую должность. Она занимала пост британского посла с 2020 г., сменив на этом посту Лори Бристоу, который был послом в России в течение четырех лет.