ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Новой Каховке
Сотрудники ФСБ и МВД России предотвратили теракт на детской площадке во дворе дома в Новой Каховке Херсонской области, сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.
«На территории детской площадки, в непосредственной близости от многоквартирного дома, обнаружено самодельное взрывное устройство на основе тротиловой шашки и поражающих элементов, готовое к применению», – приводит сообщение ТАСС.
Устройство было обезврежено, сейчас оперативники ищут причастных к подготовке преступления.
4 августа ФСБ пресекла в Херсонской области деятельность двух украинцев, которые передавали Украине данные о дислокации российских военных. На оперативной видеосъемке двое мужчин признались, что передавали координаты ВСУ, после чего по этим местам были нанесены ракетные удары, в результате которых погибли мирные жители и военные, а также разрушены жилые дома.
31 июля управление ФСБ по ДНР возбудило против жителя республики уголовное дело по факту разведки в пользу Украины. Дело заведено по ст. 276 УК РФ (шпионаж). Как пояснили в УФСБ, фигурант собирал и передавал информацию о военнослужащих и сотрудниках правоохранительных органов по заданию Службы безопасности Украины (СБУ).