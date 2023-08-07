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ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Новой Каховке

Ведомости

Сотрудники ФСБ и МВД России предотвратили теракт на детской площадке во дворе дома в Новой Каховке Херсонской области, сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.

«На территории детской площадки, в непосредственной близости от многоквартирного дома, обнаружено самодельное взрывное устройство на основе тротиловой шашки и поражающих элементов, готовое к применению», – приводит сообщение ТАСС.

Устройство было обезврежено, сейчас оперативники ищут причастных к подготовке преступления.

4 августа ФСБ пресекла в Херсонской области деятельность двух украинцев, которые передавали Украине данные о дислокации российских военных. На оперативной видеосъемке двое мужчин признались, что передавали координаты ВСУ, после чего по этим местам были нанесены ракетные удары, в результате которых погибли мирные жители и военные, а также разрушены жилые дома.

31 июля управление ФСБ по ДНР возбудило против жителя республики уголовное дело по факту разведки в пользу Украины. Дело заведено по ст. 276 УК РФ (шпионаж). Как пояснили в УФСБ, фигурант собирал и передавал информацию о военнослужащих и сотрудниках правоохранительных органов по заданию Службы безопасности Украины (СБУ).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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