ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Новой Каховке

4 августа ФСБ пресекла в Херсонской области деятельность двух украинцев, которые передавали Украине данные о дислокации российских военных. На оперативной видеосъемке двое мужчин признались, что передавали координаты ВСУ, после чего по этим местам были нанесены ракетные удары, в результате которых погибли мирные жители и военные, а также разрушены жилые дома.