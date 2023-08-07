Лавров обсудил украинский кризис с главой МИД Китая
Министры иностранных дел России и Китая Сергей Лавров и Ван И провели телефонный разговор. Об этом сообщает МИД РФ.
В ходе разговора Лавров поздравил китайского коллегу с назначением на пост министра и пожелал успехов в работе. Также стороны «высоко оценили поступательное развитие российско-китайских отношений», заявили в российском МИДе.
В частности, министры отметили общее неприятие политики Запада в отношении России и Китая, а также стремление стран сдержать развитие стран с помощью санкций. Кроме того, Лавров и Ван И дали высокую оценку взаимодействию РФ и КНР в международных структурах, включая ООН, БРИКС, ШОС и G20. Одной из тем беседы также стал украинский кризис.
Отмечается, что телефонный разговор глав МИД вновь подтвердил «единство или широкое созвучие подходов Москвы и Пекина к мировым делам».
25 июля постоянный комитет (ПК) Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Китая снял с поста министра иностранных дел Цинь Гана и назначил на его место Ван И. Причины кадровых перестановок не раскрывались, но последний месяц Цинь Ган не появлялся в публичном пространстве. Цинь занял пост главы МИД КНР в декабре 2022 г. До этого с 2013 г. министром иностранных дел Китая был также Ван И.