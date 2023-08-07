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Политика

Лавров обсудил украинский кризис с главой МИД Китая

Ведомости

Министры иностранных дел России и Китая Сергей Лавров и Ван И провели телефонный разговор. Об этом сообщает МИД РФ.

В ходе разговора Лавров поздравил китайского коллегу с назначением на пост министра и пожелал успехов в работе. Также стороны «высоко оценили поступательное развитие российско-китайских отношений», заявили в российском МИДе.

В частности, министры отметили общее неприятие политики Запада в отношении России и Китая, а также стремление стран сдержать развитие стран с помощью санкций. Кроме того, Лавров и Ван И дали высокую оценку взаимодействию РФ и КНР в международных структурах, включая ООН, БРИКС, ШОС и G20. Одной из тем беседы также стал украинский кризис.

Отмечается, что телефонный разговор глав МИД вновь подтвердил «единство или широкое созвучие подходов Москвы и Пекина к мировым делам».

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25 июля постоянный комитет (ПК) Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Китая снял с поста министра иностранных дел Цинь Гана и назначил на его место Ван И. Причины кадровых перестановок не раскрывались, но последний месяц Цинь Ган не появлялся в публичном пространстве. Цинь занял пост главы МИД КНР в декабре 2022 г. До этого с 2013 г. министром иностранных дел Китая был также Ван И.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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