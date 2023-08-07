Лавров обсудил украинский кризис с главой МИД Китая

25 июля постоянный комитет (ПК) Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Китая снял с поста министра иностранных дел Цинь Гана и назначил на его место Ван И. Причины кадровых перестановок не раскрывались, но последний месяц Цинь Ган не появлялся в публичном пространстве. Цинь занял пост главы МИД КНР в декабре 2022 г. До этого с 2013 г. министром иностранных дел Китая был также Ван И.