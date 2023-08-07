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Ракета-носитель с военным спутником стартовала с космодрома Плесецк

Ведомости

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с военным спутником стартовала с государственного испытательного космодрома Плесецк в Архангельской области, сообщило Минобороны России в Telegram-канале. 

«Боевыми расчетами космических войск ВКС проведен пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России», – отметили в ведомстве.

По данным «РИА Новости», в 2023 г. это третий пуск с космодрома Плесецк и 10-й, произведенный Россией.

23 марта ВКС РФ также провели пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома Плесецк с космическим аппаратом в интересах Министерства обороны. С 8 ноября 2004 г. по 27 мая 2023 г. был выполнен 61 пуск ракет «Союз-2.1а», в том числе один суборбитальный. Отмечается, что на орбиты были выведены 254 космических аппарата. Разработчиком «Союз-2.1а» является Ракетно-космический центр «Прогресс» в Самаре.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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