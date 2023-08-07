Ракета-носитель с военным спутником стартовала с космодрома Плесецк
Ракета-носитель «Союз-2.1б» с военным спутником стартовала с государственного испытательного космодрома Плесецк в Архангельской области, сообщило Минобороны России в Telegram-канале.
«Боевыми расчетами космических войск ВКС проведен пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России», – отметили в ведомстве.
По данным «РИА Новости», в 2023 г. это третий пуск с космодрома Плесецк и 10-й, произведенный Россией.
23 марта ВКС РФ также провели пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома Плесецк с космическим аппаратом в интересах Министерства обороны. С 8 ноября 2004 г. по 27 мая 2023 г. был выполнен 61 пуск ракет «Союз-2.1а», в том числе один суборбитальный. Отмечается, что на орбиты были выведены 254 космических аппарата. Разработчиком «Союз-2.1а» является Ракетно-космический центр «Прогресс» в Самаре.