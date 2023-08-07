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МИД России выразил протест посольству Японии

Ведомости

МИД России выразил протест посольству Японии в Москве после того, как в Токио прошла встреча «Форума свободных народов постРоссии» (внесена в реестр организаций, деятельность которых признана нежелательной в России). Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.  

«7 августа посольству Японии в России был заявлен решительный протест в связи с предоставлением японскими властями официальной площадки для проведения в Токио встречи так называемого «Форума свободных народов ПостРоссии», деятельность которого признана в Российской Федерации нежелательной, а члены внесены в реестр террористов», – сказано в сообщении.

МИД России отметил, что проведение такой встречи и участие в ней депутатов парламента Японии, которые подписали итоговый документ с призывом к нарушению территориальной целостности России, «не могут рассматриваться иначе как попытка вмешательства во внутренние дела нашей страны». В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что администрация премьер-министра Японии Фумио Кисиды, дав согласие на проведение встречи, «продемонстрировала открытую поддержку террористической риторики и идеологии ненависти в адрес России». 

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В российском МИД предупредили о возможных последствиях в виде разрушения «остатков» нормальных двусторонних отношений и ответных мер в случае повторения подобных провокаций. В МИД также призвали наказать японских парламентариев, которые принимали участие в мероприятии «Форума свободных народов постРоссии». 

17 марта Генпрокуратура признала нежелательной деятельность на территории России созданного в Польше общественного движения «Форум свободных народов постРоссии». По информации ведомства, руководители организации призывали к нарушению территориальной целостности России, а также распространяли фейки о спецоперации на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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