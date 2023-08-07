МИД России выразил протест посольству Японии

МИД России отметил, что проведение такой встречи и участие в ней депутатов парламента Японии, которые подписали итоговый документ с призывом к нарушению территориальной целостности России, «не могут рассматриваться иначе как попытка вмешательства во внутренние дела нашей страны». В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что администрация премьер-министра Японии Фумио Кисиды, дав согласие на проведение встречи, «продемонстрировала открытую поддержку террористической риторики и идеологии ненависти в адрес России».