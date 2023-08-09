Путин провел встречу с губернатором Тверской области Руденей
Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Тверской области Игорем Руденей, сообщает пресс-служба Кремля.
Губернатор начал с доклада о помощи участникам спецоперации. Он отчитался, что все выплаты мобилизованным – более 615 млн руб., которые предполагалось произвести из регионального бюджета, – завершены. Руденя отметил вовлеченность в поддержку участников спецоперации волонтеров, среди которых «очень много женщин». По его мнению, «виден высокий подъем, высокая ответственность» за происходящее. Он также уточнил, что участникам спецоперации выделили по 150 000 руб. на догазификацию домов.
Что касается догазификации, то для региона это очень важный вопрос, потому что до конца 2026 г. планируется газифицировать все муниципальные образования, рассказал губернатор. Он добавил, что также и для выполнения задачи по демографии в регионе установили субсидию в 300 000 руб. для многодетных семей на подключение к газу.
Путин поинтересовался, как обстоят дела с валовым региональным продуктом (ВРП). «Мы ушли за 550 млрд. В этом году планируем подойти к отметке 600 млрд руб.», – заявил губернатор, отметив, что большой прирост обеспечивает партнерство с московской агломерацией, так как с этой территории поступают самые крупные заказчики.
В ходе беседы губернатор уточнил, что на 2024 г. запланировано окончание работ по строительству северного обхода Твери. Также была затронута тема медицинского обеспечения в области. На соответствующий вопрос Руденя отметил, что в этом году заработают четыре детские поликлиники, будет сдан новый корпус больницы, а также ведутся работы по возведению крупной районной больницы в Бежецке.