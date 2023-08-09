Путин провел встречу с губернатором Тверской области Руденей

Что касается догазификации, то для региона это очень важный вопрос, потому что до конца 2026 г. планируется газифицировать все муниципальные образования, рассказал губернатор. Он добавил, что также и для выполнения задачи по демографии в регионе установили субсидию в 300 000 руб. для многодетных семей на подключение к газу.