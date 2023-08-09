СМИ: США способствовали смещению экс-премьера Пакистана из-за его позиции по Украине

Такой призыв, утверждает издание со ссылкой на пакистанские внутренние документы, был озвучен представителями госдепартамента США, включая помощника госсекретаря по делам Южной и Центральной Азии Дональда Лу, на встрече с послом Пакистана 7 марта 2022 г. Госдеп, как утверждается, обещал более теплые отношения с этой страной в случае смещения Хана и изоляцию – если тот останется у власти. Вынесение вотума недоверия Хану произошло через месяц после этой встречи.