СМИ: США способствовали смещению экс-премьера Пакистана из-за его позиции по Украине
США оказывали давление на правительство Пакистана с целью отстранить от должности бывшего премьера Имрана Хана из-за его нейтральной позиции по конфликту на Украине, пишет The Intercept.
Такой призыв, утверждает издание со ссылкой на пакистанские внутренние документы, был озвучен представителями госдепартамента США, включая помощника госсекретаря по делам Южной и Центральной Азии Дональда Лу, на встрече с послом Пакистана 7 марта 2022 г. Госдеп, как утверждается, обещал более теплые отношения с этой страной в случае смещения Хана и изоляцию – если тот останется у власти. Вынесение вотума недоверия Хану произошло через месяц после этой встречи.
На встрече, согласно документу, Лу прямо заявил о недовольстве США позицией Пакистана относительно конфликта на Украине. В документе цитируется слова Лу, что «люди здесь и в Европе весьма обеспокоены тем, почему Пакистан занимает такую агрессивно-нейтральную позицию» по отношению к конфликту. Как отмечает издание, после ухода экс-премьера позиция Пакистана изменилась, а его отношения с США действительно улучшились.
Представитель госдепа Мэттью Миллер, комментируя эту информацию изданию, заявил, что на встрече была выражена обеспокоенность по поводу визита Хана в Москву 23-24 февраля 2022 г. «Утверждения о том, что Соединенные Штаты вмешивались во внутренние решения о руководстве Пакистана, являются ложными», – добавил он.
7 августа пакистанский суд приговорил экс-премьера страны и лидера оппозиционной партии «Движение за справедливость» Имрана Хана к трем годам тюрьмы и денежному штрафу. Суд вменил Хану в вину продажу иностранных подарков на сумму 140 млн пакистанских рупий ($635 000) и сокрытии информации об этих сделках.
Власти пытались арестовать Хана по этому обвинению еще в мае, однако тогда его задержание привело к массовым протестам в стране, в результате которых по меньшей мере 2000 человек было арестовано и пять убито.
Сейчас партия Хана занимает 30 из 342 мест в нижней палате пакистанского парламента и является крупнейшей оппозиционной силой. Сам Хан был премьер-министром Пакистана с 2018 по 2022 г. и был отстранен от власти после объявления вотума недоверия.
По версии самого Хана, причиной смещения была коррупция его политических противников, против которой он боролся, и давление со стороны США, недовольных его сближением с Россией.