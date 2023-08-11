СК сообщил о поставках Украине вооружений от 20 стран до спецоперации

По материалам ведомства, в основе которых показания украинских пленных, Киеву еще до начала спецоперации 20 стран, в том числе 16 членов НАТО, поставляли вооружение и боеприпасы. Завозить оружие на территорию Украины начали с 2014 г. После февраля 2022 г. поставки были увеличены, а передаваемое вооружение имеет теперь более высокие поражающие свойства. «Это очень важно зафиксировать на будущее. Конкретные цифры, конкретные марки, тенденции к увеличению поставок», – подчеркнул Бастрыкин.