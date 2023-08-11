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СК сообщил о поставках Украине вооружений от 20 стран до спецоперации

Ведомости

В Геническе Херсонской области председатель Следственного комитета (СК) РФ провел оперативное совещание штаба по расследованию преступлений против мирного населения, в ходе которого ему было доложено о поставках вооружений Украине еще до начала спецоперации.

По материалам ведомства, в основе которых показания украинских пленных, Киеву еще до начала спецоперации 20 стран, в том числе 16 членов НАТО, поставляли вооружение и боеприпасы. Завозить оружие на территорию Украины начали с 2014 г. После февраля 2022 г. поставки были увеличены, а передаваемое вооружение имеет теперь более высокие поражающие свойства. «Это очень важно зафиксировать на будущее. Конкретные цифры, конкретные марки, тенденции к увеличению поставок», – подчеркнул Бастрыкин.

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Главе ведомства доложили о расследованиях дел против мирного населения. В частности, о приговоре трем украинским военным, которые получили 29 лет колонии строгого режима за убийство четырех мирных жителей в Мариуполе. Также стало известно, что СК заочно предъявил обвинение главе Киевской городской военной администрации Сергею Попко, который с 2016 по 2019 г. командовал сухопутными войсками вооруженных сил Украины.

Ведомство продолжает заниматься идентификацией неопознанных тел мирных граждан, уже были установлены личности более 250 человек. При этом специалисты Судебно-экспертного центра СК в 2023 г. завершили исследования ряда разрушенных объектов на Донбассе и оценили стоимость их восстановления в 1,5 млрд руб.

Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Украине. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупреждала, что накачивание Украины вооружением приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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