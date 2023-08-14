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Шойгу представили новые средства поражения для Су-57

Ведомости

Министру обороны России Сергею Шойгу представили новейшие средства поражения для истребителя пятого поколения Су-57 во время обхода экспозиции форума «Армия-2023». Об этом сообщил представитель предприятия-разработчика.

«Главе военного ведомства представили новейшие средства авиационного поражения для серийного авиационного комплекса Су-57, которые могут существенно повысить возможности поражения различной номенклатуры целей», – сказал он (цит. по «РИА Новости»).

Помимо этого, летчик рассказал Шойгу о задачах, которые решает Су-57 в зоне спецоперации. «В СВО самолет решает задачи с высоким качеством, поражает цели, его отличительная особенность – малая заметность», – сказал он.

11 августа «Ростех» опубликовал в своем Telegram-канале изображение Су-57 в образе хищного сокола. «Стремительный дух хищника, безусловно, отражает характер машины. Недаром зарубежные эксперты уже успели назвать Су-57 самым опасным», – отметили в «Ростехе».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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