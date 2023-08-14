Шойгу представили новые средства поражения для Су-57
Министру обороны России Сергею Шойгу представили новейшие средства поражения для истребителя пятого поколения Су-57 во время обхода экспозиции форума «Армия-2023». Об этом сообщил представитель предприятия-разработчика.
«Главе военного ведомства представили новейшие средства авиационного поражения для серийного авиационного комплекса Су-57, которые могут существенно повысить возможности поражения различной номенклатуры целей», – сказал он (цит. по «РИА Новости»).
Помимо этого, летчик рассказал Шойгу о задачах, которые решает Су-57 в зоне спецоперации. «В СВО самолет решает задачи с высоким качеством, поражает цели, его отличительная особенность – малая заметность», – сказал он.
11 августа «Ростех» опубликовал в своем Telegram-канале изображение Су-57 в образе хищного сокола. «Стремительный дух хищника, безусловно, отражает характер машины. Недаром зарубежные эксперты уже успели назвать Су-57 самым опасным», – отметили в «Ростехе».