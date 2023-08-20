В Пакистане в результате теракта погибли 11 человек

Теракт произошел в провинции Хайбер-Пахтунква. Reuters со ссылкой на службу безопасности и полицию пишет, что предполагаемое самодельное взрывное устройство сработало в грузовике, где находились рабочие. Они направлялись на строительный объект в регион Вазиристан, расположенный на границе с Афганистаном.