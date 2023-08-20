В Пакистане в результате теракта погибли 11 человек
В результате теракта на северо-западе Пакистана погибли 11 рабочих, сообщил исполняющий обязанности премьер-министра республики Анваар-уль-Хак Какар.
«Решительно осуждаю этот бессмысленный акт насилия и проявляю солидарность с пострадавшими семьями»,— написал Какар в X (бывшая Twitter).
Теракт произошел в провинции Хайбер-Пахтунква. Reuters со ссылкой на службу безопасности и полицию пишет, что предполагаемое самодельное взрывное устройство сработало в грузовике, где находились рабочие. Они направлялись на строительный объект в регион Вазиристан, расположенный на границе с Афганистаном.
Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за теракт.
Атаки исламистских боевиков возобновились в Пакистане в прошлом году, отмечает агентство. Тогда было нарушено соглашение о прекращении огня между пакистанскими талибами, организацией «Техрик-е-Талибан Пакистан» и правительством.