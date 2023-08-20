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Политика

В Пакистане в результате теракта погибли 11 человек

Ведомости

В результате теракта на северо-западе Пакистана погибли 11 рабочих, сообщил  исполняющий обязанности премьер-министра республики Анваар-уль-Хак Какар.

«Решительно осуждаю этот бессмысленный акт насилия и проявляю солидарность с пострадавшими семьями»,— написал Какар в X (бывшая Twitter).

Теракт произошел в провинции Хайбер-Пахтунква. Reuters со ссылкой на службу безопасности и полицию пишет, что предполагаемое самодельное взрывное устройство сработало в грузовике, где находились рабочие. Они направлялись на строительный объект в регион Вазиристан, расположенный на границе с Афганистаном.

Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за теракт.

Атаки исламистских боевиков возобновились в Пакистане в прошлом году, отмечает агентство. Тогда было нарушено соглашение о прекращении огня между пакистанскими талибами, организацией «Техрик-е-Талибан Пакистан» и правительством.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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